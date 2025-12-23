俄將遇刺身亡 疑烏情報單位策劃

記者賴韋廷／綜合報導

《基輔獨立報》報導，俄羅斯首都莫斯科22日發生汽車爆炸案，造成總參謀部作戰訓練局局長薩爾瓦羅夫中將身亡，是去年12月以來，第3名意外殞命的俄軍高階將領；俄國當局已展開調查，懷疑烏克蘭情報單位幕後策劃。

曾參與車臣戰爭、敘利亞衝突

莫斯科南部市區亞塞涅瓦街22日上午發生汽車爆炸案，正在車上的薩爾瓦羅夫隨後被送醫急救，因傷重不治。由於研判爆裂物是事前安裝在汽車底盤，俄國聯邦調查委員會初步認定案由屬於「謀殺」，並著手調查跡證，以釐清烏國情報單位是否涉入事件；基輔則暫未對此發表評論。

薩爾瓦羅夫2016年獲任命為作戰訓練局局長，因曾參與車臣戰爭，並於2015年至2016年間奉派至敘利亞擔任指揮職務，被譽為經驗豐富的資深將領，如今身亡，引發各界關注。

報導分析，烏國安全局自2022年俄國發動侵烏戰爭以來，已多次鎖定俄國高階將官、軍工產業人士，以及與蒲亭政權關係密切者發動襲擊。如總參謀部作戰部副部長莫斯卡利克中將，今年4月在莫斯科近郊因汽車爆炸案身亡；核生化部隊指揮官基里洛夫中將與其助手，去年12月在莫斯科住所外遭遇炸彈襲擊身亡；親政府派軍事部落客塔塔爾斯基，2023年4月在聖彼得堡因爆裂物爆炸身亡；極端民族主義思想家杜金之女達利亞，於2022年8月死於汽車爆炸案。上述案例除代表俄國高層動態頻遭掌握，更凸顯縝密情報工作重要性。

該爆炸案是去年12月以來，第3度有俄國將領遇刺身亡，凸顯情報安全的重要性。（達志影像／歐新社）

俄國總參謀部作戰訓練局局長薩爾瓦羅夫中將22日因汽車炸彈身亡。（達志影像／路透社）