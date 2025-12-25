俄將領才被炸死！莫斯科再傳爆炸 警盤查可疑男遭炸彈攻擊3亡

俄羅斯莫斯科當地時間24日再發生爆炸案，造成3人死亡。其中2名遇難者為警察，他們在接近一名行跡可疑的男子時遭遇炸彈攻擊身亡。案發地點接近該國一名高級將領22日遭汽車炸彈攻擊喪命的現場，俄方當時指控該起襲擊為烏克蘭的情報單位所為。

調查人員12月24日在莫斯科致命的爆炸案現場附近作業。（圖／美聯社）

《路透社》報導，俄羅斯國家調查委員會未說明第3名死者的身份，並表示已根據謀殺執法人員及非法持有炸彈等罪名，對此案展開刑事調查。

案發現場附近的居民亞歷山大（Alexander）稱，「發生了爆炸，聲音很大，就像幾天前的汽車爆炸一樣」。另一位居民羅莎（Roza）說，她在凌晨時分被爆炸聲驚醒，整棟大樓似乎都在搖。非官媒的Telegram新聞頻道聲稱，爆炸案嫌犯是死者之一，當警察靠近時他引爆了炸彈，但《路透社》指出，無法獨立證實這些細節。

廣告 廣告

俄羅斯內政部Telegram頻道發布的2名在爆炸中喪生的警察官方照。（圖／美聯社）

22日因汽車炸彈攻擊遇害的薩瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，為該國總參謀部作戰訓練局局長。非官方的烏克蘭網站「和平使者中心」（Myrotvorets）提供被描述為戰爭罪犯或叛徒的人物資料庫，該網站已更新薩瓦羅夫的欄目，將這名56歲的中將標註為被「清算」。

俄羅斯全面侵略烏克蘭將滿4年，期間已有多名俄國軍事人物及親戰支持者遭到暗殺。烏克蘭軍事情報單位聲稱，對其中幾起攻擊負責。莫斯科當局懷疑烏克蘭是薩瓦羅夫遇害案的幕後黑手，但基輔方面暫無官方回應。

延伸閱讀

CNBC：輝達同意200億美元收購AI新創公司Groq

感謝「護國神山」！亞洲人均GDP台名列第4 首超南韓領先日

輝達買點來了！華爾街投行：十年難得一見