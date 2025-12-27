俄州攔檢攔到「聖誕老人」 警：開單會拿不到禮物

聖誕節到了，就連警察開單都要看對象。俄亥俄州12月20日發生一起「超現實」的攔檢事件。員警執行路邊測速勤務時，攔下一輛轎車盤查，沒想到車窗一降下，駕駛座上坐的竟然是「聖誕老人」，讓網友都忍不住開玩笑說聖誕老人大概是急著去送禮物，才會不小心超速。

據紐約郵報(New York Post)報導，俄亥俄州富爾頓郡(Fulton County)警長辦公室的官方臉書上傳了一段員警隨身密錄器所拍攝的影片。影片中員警走向車輛，駕駛下車時卻是一位扮成聖誕老人的老先生，讓員警忍不住意外大叫：「聖誕老人！」原來這對夫妻穿著聖誕裝扮，是為了去給上班中的女兒一個驚喜。

按照法律規定，這位聖誕老人主動告知警察他持有「隱蔽攜帶武器許可證」，表示他身上有攜帶武器，且已經依法申請。員警半開玩笑地問：「聖誕老人也要配槍？現在的日子真是不好過啊！」聖誕老婆婆則在旁邊幽默答腔：「北極已經不像以前那樣了！」(North Pole isn’t what it used to be!)

「聖誕老人」向員警坦承，自己因為一時沒有注意儀表板，才會差點超速。員警則開玩笑地說，如果真的給聖誕老人開單，今年肯定會被記在「頑皮清單」上，拿不到聖誕禮物了。而聖誕老人也再次開玩笑回應：「我會叫魯道夫(紅鼻子馴鹿)去對付你。」

警方在上傳臉書的影片表示，盤查過後發現「聖誕老人」並沒有超速，他們幽默的配上敘述：「好險雪橇沒有限速！我們只給予口頭警告，聖誕節還是會照常進行，祝大家行車平安。」不少網友看了都認為這段過程實在太好笑了，讓員警的聖誕節留下一個奇妙的回憶。

