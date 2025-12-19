俄影子艦隊 間諜.規避制裁 歐盟NT$3.3兆援烏

圖／達志影像美聯社

CNN調查報告，還有西方和烏克蘭的情報指出，俄羅斯當局正在利用它的影子艦隊，也就是一個10年前成立的私人保全公司「莫蘭」，在歐洲一帶的海上，展開間諜活動，和規避西方制裁原油。其中今年9月，丹麥軍事基地和機場，出現神祕無人機通報，恐怕也和俄國有關，顯示俄國面對歐洲鄰國，行徑明目張膽。另一頭，歐盟各國領袖，18日在布魯塞爾峰會上，針對是否動用俄國遭凍結的資產資助烏國，結果結論是不動用，他們將共同籌措資金，未來2年，提供烏國900億歐元，約新臺幣3.3兆元的貸款。

廣告 廣告

英吉利海峽（English Channel），是全球最繁忙的航道，CNN獨家揭露位在英國和法國間的它，其實還是俄羅斯的一個密道。

CNN調查記者 Katie Polglase：「CNN獨家揭露，看上去就如尋常貨船的這些船隻，從這航行而過，不過船上載有俄羅斯人。」

俄國就靠這裡，從事間諜活動，和規避西方制裁它們的原油。他們的管道，是10年前就成立的一家俄羅斯私人保全公司「莫蘭」（Moran Security Group），主打對付海盜。但西方當局，公認它是俄國當局的影子艦隊。莫蘭所搭上的船隻，船籍通常不是俄羅斯，船員也不是俄羅斯人，但它們擺第一的是克里姆林宮的利益。

CNN透過航運資料和衛星影像，並結合西方情報，追蹤到2個月前，在一艘名叫「Boracay」的原油油輪上，莫蘭的一舉一動。

CNN調查記者 Katie Polglase：「我們取得船員名單，首先能看到一長串都是非俄國船員，而到名單下面，有2名俄羅斯人，被註明是技術人員。不過西方情報人員告訴我們，他們是俄國承包商(莫蘭)，替克宮的利益服務，其中一人，甚至是前瓦格納成員，也就是俄國最惡名昭彰的傭兵集團。」

最一開始，油輪離開俄國港口普里莫斯克（Primorsk），從這個起點，航向波羅的海和丹麥一帶的海岸。正是那個時候，丹麥軍事基地和機場，傳出神祕無人機的通報。接著，油輪離開丹麥，進到法國海岸，它因無法提供船籍，一度遭到法國當局滯留。等到油輪獲釋，它就航向印度的一個港口，並卸載俄國原油。

CNN調查記者 Katie Polglase：「我們致電莫蘭的副主任，詢問詳情。他稱，無法確認2名男子，是否為莫蘭的一員，同時他稱，有關莫蘭(向丹麥)發射無人機的指控，相當瘋狂。當被問到，是否替俄國安全部門，或俄國從事間諜工作，他回覆道，不予置評。」

莫蘭對和俄國當局的聯繫，不予置評，但它們在官網上的招聘，榜上有名的條件是「優先考慮曾在特種部隊服役的前軍官，包括俄羅斯軍事情報局GRU成員。」

烏克蘭對外情報局人員 史塔赫涅其（Oleksandr Stakhnevych）：「根據我們掌握到的消息，莫蘭和俄羅斯軍事情報局(GRU)有所關聯，它是它們的協調單位。」

俄國把眼線安插在歐洲，另一頭被盯上的歐洲各國，正同心協力優先處理烏國事務。歐盟成員國的領袖，18日齊聚布魯塞爾，針對具爭議性，是否動用俄國遭凍結的約2000億歐元，合新臺幣7.4兆元的資產資助烏國，進行討論。一旦通過，這將是史無前例。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），呼籲動用。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「所有問題都是環環相扣的。我們需要資金，好讓俄國和世界上的其他國家，不會把這些資產，當作對抗我們的槓杆。如果我們能得到這個資產，我們在談判桌上就愈有自信。」

但場上領袖達成的協議，是不用俄國凍結資產，而是共同籌措資金。

歐盟執委會主席 范德賴恩（Ursula von der Leyen）：「成員國決定，透過歐盟向資本市場借款，未來2年，向烏克蘭提供900億歐元(約新臺幣3.3兆元)貸款。我們將透過加強合作實現此一目標，這是由歐盟共同預算，和基於對財務框架(MFF)一致的修訂所支持的。」

歐盟預估，2026年4月，烏克蘭就會出現財務缺口，未來2年，需要額外的1350億歐元，約新臺幣5兆元才能維持運作。

美國總統 川普：「他們接近達成一些東西，但我希望烏克蘭的動作能再快點。」

打了近4年的烏俄戰爭，美國總統川普（Donald Trump）表示談判接近有所結果，但事情恐怕不全在美國政府的掌控中。

俄羅斯參謀總長 格拉西莫夫（Valery Gerasimov）：「今年，我們組一支旅，其裝備組最先進的『榛果樹』極音速中程飛彈。」

俄軍宣佈，已組一個部署「榛果樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈的軍旅。俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）曾誇下海口，這款飛彈不可攔截，殺傷力等同核武器，2024年11月，他們就已對烏國用過一次。白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也宣佈，已經部署俄國的「榛果樹」系統。2國共同展現戰略嚇阻。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

更多 TVBS 報導

柏林會談重大讓步 烏克蘭擬放棄入北約目標

川指歐洲衰敗 施壓烏接受現實 澤倫斯基拒割地

施壓和談？川暗批澤倫斯基拒點頭 車諾比輻射防護罩受損

侵烏後首次！普欽訪印盼續購俄油 莫迪聚焦貿易平衡

