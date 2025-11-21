即時中心／顏一軒報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，引起中國不滿，因此對日本祭出旅遊警示、停止進口水產品等舉措。不過，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）竟批評高市早苗的言論，甚至謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。對此，外交部今（21）日回擊，對於中國政府在國際間拉幫結派，持續散播貶損我國主權的荒謬言論，予以嚴正譴責，並對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾。





廣告 廣告

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國共產黨統治的中華人民共和國從來就互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變國際社會公認的台海現狀。

同時，外交部歡迎友盟國家持續在國際場合關切台海議題，展現堅定支持台海和平穩定的一貫立場，台灣也將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與友盟國家緊密合作，攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。





原文出處：快新聞／俄批高市謬稱「台灣屬於中國」 外交部譴責：順應威權的荒謬言論

更多民視新聞報導

醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來

英首相施凱爾擬明年訪中 外界憂心「超級大使館」成間諜據點

台日友好! 賴總統吃日本水產照登東京電車螢幕

