俄拒絕維和計畫後轟基輔 傳烏西遭極音速飛彈攻擊

（中央社基輔9日綜合外電報導）在莫斯科當局拒絕最新的戰後維和計畫後，警方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，導致公寓大樓起火，並造成至少4人喪生。

法新社報導，儘管外交官員們正努力為這場二戰以來歐洲最致命的衝突尋求突破，俄羅斯仍持續推進攻勢，每日對烏克蘭進行轟炸。

警方表示，在基輔，無人機對全市的攻擊造成4人喪命，另有至少24人受傷，傷者中包括緊急救援人員。

而在俄烏邊境另一側的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod），州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，在烏克蘭針對當地公共設施發動攻擊後，有超過50萬人斷電或沒有暖氣。

廣告 廣告

他補充說，另有近20萬人供水中斷。

烏克蘭軍方在確認俄羅斯轟炸機升空後，於今天稍早對全國發布飛彈警報。

在西部城市利維夫（Lviv），烏克蘭空軍表示，一枚以極音速飛行的彈道飛彈在午夜前不久，擊中了當地的「基礎設施」。

空軍指出，這枚飛彈的時速約為1萬3000公里。

利維夫市長薩多維（Andriy Sadovy）表示，在這場鄰近波蘭邊境的襲擊中，是否使用了可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，將由烏克蘭軍方來判定。

地區軍事管理部門事後表示，輻射水平在正常範圍內。

俄羅斯曾在2024年底使用一枚搭載傳統彈頭的「榛樹」飛彈，攻擊烏克蘭中部的第聶伯羅市（Dnipro）。（編譯：李佩珊）1150109