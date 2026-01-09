俄拒美歐協商停火協議 發射「榛果樹」攻擊烏克蘭

記者潘紀加／綜合報導

烏克蘭《基輔獨立報》報導，俄國外交部8日發布聲明，悍然拒斥美歐烏協商的最新版停火協議草案，除聲稱其構想威脅俄國安全，稍後還動用「榛果樹」（Oreshnik）中長程彈道飛彈（IRBM）空襲烏國，凸顯蒲亭政權無視外界停火呼籲，一意孤行遂行侵略的擴張野心。

俄國外交部8日發表措辭強硬聲明，針對美國、歐洲「志願者聯盟」代表日前簽署的《巴黎聲明》（Paris Declaration）表達強烈反對，除聲稱草案內容與俄方要求「相去甚遠」，還批評英法部隊維和構想、協訓烏軍與重建國防工業等措施，形同加劇區域緊張並威脅俄國安全，因此拒絕接受，並揚言將把維和部隊基地與相關設施列入「合法軍事目標」。

此外，俄國國防部稍後也無視烏方否認聲明，並以報復烏軍無人機空襲蒲亭官邸為由，聲稱動用可搭載核彈頭、最高時速可達1萬3千公里的「榛果樹」、多種遠程武器與無人機，大規模空襲烏國全境；烏國空軍則說，西部大城利維夫於8日深夜傳出多起爆炸聲，疑為俄國自靠近裏海的卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）試驗場發射飛彈攻擊所致；不過利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）則在社群媒體發文，表示爆炸僅造成若干設施受損。

報導指出，這是俄國自2024年11月發射「榛果樹」打擊烏國中部城市第聶伯羅，再度動用同型飛彈襲擊烏國，由於俄軍聲稱該款武器「無法攔截」且地點鄰近波蘭邊境，因此不排除意在對北約與歐盟示威，並針對美方緝捕俄國盟友委內瑞拉總統馬杜洛之舉進行回應，但此舉勢必也將持續激化緊張局勢，成為各界後續關注焦點。

俄國拒絕烏俄和平草案並空襲烏境，並稱再度動用「榛果樹」飛彈，恐使區域局勢升溫。（達志影像／美聯社）