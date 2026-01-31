俄持續軍援伊朗 多地傳出不明爆炸

記者賴名倫／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭1月30日會晤伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼，商討經貿合作與重要區域及國際議題。由於美國總統川普近日對伊朗下達通牒，施壓其放棄發展核計畫，外界推論蒲亭藉此力挺盟友、抗衡美方壓力。

俄國總統府發言人證實，蒲亭與拉里賈尼在莫斯科舉行會談，但未說明內容。拉里賈尼為伊朗最高領袖哈米尼親信，而伊朗自烏俄戰爭爆發後，持續向俄國提供無人機與軍火裝備，雙方合作密切。由於俄國政府日前表態願意調停美方對伊朗發展濃縮鈾與核武計畫的不滿，也使俄方最新外交動作引發關注。

飛航新聞網站「The Aviationist」引述開源情報（OSINT）指出，伊朗軍方1月下旬接收至少1架最新型俄製Mi-28NE攻擊直升機，且俄軍近日曾出動多架IL-76運輸機飛往伊朗，不排除俄國正持續提供軍事援助，傳達其堅定支持伊朗的立場。

美方持續向中東增派重兵之際，川普日前也對伊朗政府下達通牒，並警告時間緊迫。但據《耶路撒冷郵報》報導，伊朗包含德黑蘭近郊及南部阿巴斯在內的多個城市在31日紛傳爆炸事件，至截稿前當局尚未說明事故原因。

俄國近日向伊朗運交Mi-28攻擊直升機，雙方持續密切合作。圖為俄軍Mi-28。（達志影像／美聯社資料照片）