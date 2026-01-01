俄指控烏克蘭無人機突襲普丁官邸！川普反控：俄羅斯阻礙和平進展

美國總統川普原本對「烏派無人機攻擊普丁官邸」一事感到「非常憤怒」，但昨（31）日態度轉變，反批俄羅斯才是阻礙烏克蘭和平的關鍵。 圖 : 翻攝自鳳凰網天下事

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭停火未果之際，俄羅斯日前指控烏克蘭試圖襲擊俄羅斯總統普丁的一處官邸，引發國際關注。美國總統川普（Donald Trump）對此表態「非常憤怒」，但昨（31）日態度轉變，轉發《紐約時報》評論，評論文章的標題正是「俄羅斯捏造攻擊事件反而證明俄羅斯才是阻礙和平的關鍵」。

川普隔日轉發《紐約時報》評論，評論文章的標題正是「俄羅斯捏造攻擊事件反而證明俄羅斯才是阻礙和平的關鍵」。 圖：翻攝自 TruthSocial

針對俄方指控，烏克蘭總統澤連斯基迅速在社群媒體上直指，所謂「普丁官邸遭襲」的說法「純屬捏造」。烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）前（30）日也在 X 發文表示，事件發生近一天後，俄方仍未提出任何可信證據，因為「這起襲擊根本沒有發生」。

據《華爾街日報》報導，美方最後研判烏克蘭並沒有派出無人機去攻擊普丁官邸，也未發現烏克蘭任何針對俄羅斯的企圖；並且有相關美國官員向《華爾街日報》透露，川普之所以態度轉變，是因聽完中央情報局（CIA）的評估報告，但不具名官員沒有透露相關簡報內容。相關內容尚未被其他媒體及政府官方證實，《路透社》也提及，CIA 至其截稿前並未回應其置評請求。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kallas）直言外界不應接受「侵略方」沒有證據的指控。圖：翻攝自 X

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也力挺烏克蘭，直言外界不應接受「侵略方」沒有證據的指控。

據《路透社》報導，烏克蘭目前已向歐盟代表團提交書面說明，並指俄羅斯此舉是在挑撥離間美烏關係，更是破壞美烏日前在美國南佛州會晤時所達成的共識。

