俄指控烏無人機襲普丁官邸! 烏克蘭批假消息還罵「這3國」緊跟風....

俄羅斯近日指控烏克蘭派遣無人機襲擊普丁官邸。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 據中媒《鳳凰網》報導，俄烏戰爭停火未果之際，俄羅斯近日再指控烏克蘭試圖襲擊俄國總統普丁的一處官邸，引發國際關注。美國總統川普（Donald Trump）對此表態「非常憤怒」，阿聯酋、印度與巴基斯坦也先後發聲，但相關說法遭烏克蘭方面強烈否認，並反指俄羅斯捏造事件。

報導指出，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，當地時間 29 日凌晨，烏克蘭動用 91 架無人機，企圖對普丁位於諾夫哥羅德州的一處官邸發動攻擊，而所有無人機均遭俄軍防空系統擊落。俄羅斯國防部也發布聲明，指 12 月 28 日至 29 日期間，烏軍使用大量攻擊型無人機對總統官邸進行襲擊。

俄羅斯外長拉夫羅夫宣稱，烏克蘭於29日夜間出動91架無人機企圖攻擊普丁官邸。 圖：翻攝自 X @NOELreports

拉夫羅夫進一步指出，儘管發生相關事件，俄方仍不會退出目前的談判進程，但鑑於烏克蘭政府「轉向國家恐怖主義」，俄羅斯將調整談判立場，並已確定回擊目標與執行時間。

針對俄方指控，烏克蘭總統澤連斯基迅速在社群媒體上直指，所謂「普丁官邸遭襲」的說法「純屬捏造」。烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）昨（30）日在 X 發文表示，事件發生近一天後，俄方仍未提出任何可信證據，因為「這起襲擊根本沒有發生」。

烏克蘭總統澤連斯基迅速在社群媒體上直指「烏軍襲擊普丁官邸」的說法「純屬捏造」。 圖：翻攝自澤連斯基的Ｘ

瑟比加同時點名阿聯酋、印度與巴基斯坦，對三國針對這起「從未發生的事件」發表聲明表達失望與憂慮。他指出，當 2025 年 9 月 7 日俄羅斯飛彈實際擊中烏克蘭政府大樓時，這三個國家未發表任何官方聲明。他也指控俄羅斯長期以來慣於散布虛假訊息，呼籲各國勿對未經查證的說法作出反應，以免破壞近期取得的和平進展。

在國際回應方面，據《鳳凰網》報導，美國總統川普 29 日便向媒體透露，當天已與普丁通話。他強調，目前正值敏感時期，「戰場上的進攻是一回事，但攻擊領導人住所又是另一回事」，並表示自己對相關消息「感到非常憤怒」，同時也指出不排除襲擊可能並未發生，將進一步查明真相。

印度總理莫迪昨（30）日也在 X 上表示，對有關俄羅斯總統官邸遭襲的報導「深表關切」。 圖：翻攝自維基百科

此外，印度總理莫迪昨（30）日也在 X 上表示，對有關俄羅斯總統官邸遭襲的報導「深表關切」，並呼籲各方專注於透過外交途徑結束敵對行動，避免採取破壞和平努力的行為。巴基斯坦總理謝里夫同日也發文，嚴厲譴責相關報導中所指的行徑，稱其對和平與安全構成嚴重威脅，並表達對俄羅斯政府與人民的聲援。

阿聯酋外交部則發布聲明，強烈譴責烏克蘭針對普丁官邸的「襲擊企圖」，並重申反對一切破壞安全與穩定的暴力行為，表態與俄羅斯站在一起。

