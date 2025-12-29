俄控烏克蘭炸蒲亭官邸揚言反擊 基輔否認

▲川普當地時間28日與烏克蘭總統澤倫斯基舉行聯合記者會，俄國則指控基輔在同一天空襲蒲亭一處官邸，揚言報復。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）已過週日在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤，針對俄烏20點和平計劃展開討論，會面結束後還舉行聯合記者會，證實雙方團隊討論了很多事，在結束戰爭方面取得不少進展，也坦言和平協議仍有「1.2個非常棘手的問題」尚未解決。不過，美烏2國剛談完，俄羅斯就指控烏克蘭29日以無人機襲擊蒲亭（Vlamidir Putin）一處官邸，揚言反擊、調整談判立場，基輔則否認此事，反控俄國「又來了」。

綜合《CNN》等外媒報導，俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）29日表示，蒲亭和川普當天再通電話，針對俄烏談判進行磋商，俄方宣稱，烏克蘭無人機不久前剛襲擊蒲亭一處官邸，蒲亭放話要重新審視俄方立場、予以「最嚴厲回應」，而川普則對此感到「震驚和憤怒」。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）隨後也證實，烏克蘭連夜使用91架遠程無人機，襲擊位於諾夫哥羅德地區（Novgorod）的總統官邸，全數被俄羅斯防空系統攔截，無人受傷也未造成任何損失，但此事發生在和平方案談判期間，令人難以接受。

拉夫羅夫強調，雖然俄羅斯不會就此退出停火談判進程，但考慮到基輔轉向「國家恐怖主義」，俄方的談判立場亦將做出評估和調整，絕不會就這樣不了了之，希望美國理解。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基回應，有關烏克蘭攻擊蒲亭官邸的說法純屬捏造，意在破壞和平談判，為繼續攻擊烏克蘭、特別是攻擊基輔找藉口，並規避結束戰爭的必要責任。

澤倫斯基並譴責，俄羅斯發表這類危險言論，是典型的欺詐戰術，目的是破壞美烏共同推進的和平成果，重申烏克蘭不會採取任何削弱外交努力的行動，呼籲美國必須對相關威脅做出適當反應。

