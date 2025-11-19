俄控烏克蘭發射美製ATACMS飛彈襲俄南城市

俄羅斯國防部今天(19日)表示，烏克蘭部隊向俄羅斯南部城市佛洛尼斯(Voronezh)發射了4枚美國製造的遠程陸軍戰術飛彈系統(Army Tactical Missile System, ATACMS)飛彈，企圖攻擊平民目標。

烏克蘭軍方18日表示，已經利用美國提供的ATACMS飛彈攻擊了俄羅斯境內的軍事目標，稱這是一次「重大進展」。

基輔在2023年收到這套系統，但最初被限制只能在自己的領土內使用。烏國近五分之一的領土現在由俄羅斯控制。

俄羅斯國防部在Telegrams上表示：「俄羅斯S-400防空系統小組和鎧甲(Pantsir)飛彈以及發射系統擊落了所有的ATACMS飛彈。」

國防部表示，遭摧毀飛彈的碎片砸壞了佛洛尼斯一家養老院和孤兒院、以及其他民宅的屋頂，但補充說沒有造成平民傷亡。

俄羅斯國防部公布了飛彈碎片的照片，並表示空中偵察部隊已經確認，哈爾科夫(Kharkiv)地區是ATACMS的發射地點。

俄羅斯表示，已發射伊斯坎德-M(Iskander-M)飛彈，摧毀烏克蘭2架多管火箭發射器。

烏克蘭今年1月曾以美國製造的ATACMS飛彈攻擊俄國領土，當時對俄羅斯的貝爾哥羅德州(Belgorod)發射了6枚飛彈。

烏克蘭去年向俄羅斯境內發射了美國的ATACMS和英國的「暴風之影」(Storm Shadow)飛彈後，普丁(Putin)下令向烏克蘭發射了一枚極音速飛彈。(編輯：許嘉芫)