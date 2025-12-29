俄控烏克蘭空襲普丁宅邸 澤倫斯基批說謊破壞和談、川普「非常生氣」

俄控烏克蘭空襲普丁宅邸，澤倫斯基批說謊破壞和談。圖為英國倫敦鬧區街頭塗鴉，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普丁猜拳。美聯社資料照片



俄羅斯29日對烏克蘭提出嚴厲指控，宣稱烏軍試圖以無人機空襲俄國總統普丁的其中一座宅邸，但並未提出證據。基輔當局則駁斥該指控子虛烏有，意在破壞正在進行中的和平談判。雙方隔空言詞交鋒，也對和談進程帶來新的打擊。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）29日表示，普丁當天與他通話，已告知他關於這場攻擊的事，令他非常生氣。但川普仍重申，相信俄烏和平協議即將達成。

川普說：「進攻是一回事，攻擊他的宅邸是另一回事。現在不是做這件事的正確時機。我今天從普丁總統那裡得知消息，我非常生氣。」但他表示，與普丁的談話頗富成效，「有幾個問題會解決的，希望如此。只要解決這幾個問題，和平就會到來」。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向媒體表示，這是「典型的俄國謊言」，目的是讓克里姆林宮有藉口繼續攻擊烏克蘭。

澤倫斯基也在X平台發文：「全世界現在不能保持沉默，這非常重要。我們不能容許俄羅斯破壞達成持久和平的努力。」

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早發表聲明，指控烏克蘭在28日晚間至29日凌晨出動91架長程無人機到俄羅斯西北部的諾夫哥羅州（Novgorod），試圖空襲普丁（Vladimir Putin）在當地的宅邸。

聲明稱，所有無人機都已經被俄國防空系統摧毀，無人受傷，也未造成任何毀損。但聲明指控烏克蘭「轉向採取國家恐怖主義政策」，因此「俄羅斯將修改對和談的立場」。

但俄羅斯塔斯社報導，拉夫羅夫表示，俄方無意退出與美國的和平談判進程。

澤倫斯基28日才在美國佛州與川普會談，討論修訂後的俄烏和平計畫。

澤倫斯基會後表示，美國提議向烏克蘭提供15年安全保障，但他希望能增加至50年。川普則說，和平協議已接近完成95%。

澤倫斯基指出，目前仍難解決的是領土問題。俄羅斯希望取得烏東頓巴斯全部領土，包括頓內次克州（Donetsk）及盧甘斯克州（Luhansk）；烏克蘭則希望拿回目前遭俄國佔領的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）。

俄羅斯目前控制烏克蘭東部頓巴斯地區大片領土，包括頓內次克州約75%、盧甘斯克州約99%。

普丁29日下令俄軍繼續發動攻勢，全面佔領札波羅熱州。克里姆林宮重申，基輔當局應自頓巴斯地區全面撤軍。

