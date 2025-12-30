俄控烏派91架無人機「襲擊總統官邸」 澤倫斯基否認

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）29日表示，基輔當局在1夜之間發動無人機攻擊，目標指向俄羅斯西北部諾夫哥羅德州（Novgorod）的總統官邸。

據外媒報導，拉夫羅夫指出：「在12月28日至29日夜間，基輔政權動用91架遠程攻擊無人機，對俄羅斯聯邦總統的國家官邸發動了1次恐怖襲擊。」

他補充，所有來襲無人機均已被俄羅斯武裝部隊的防空系統擊落，目前未接獲任何因無人機殘骸造成的人員傷亡或財產損失通報。

拉夫羅夫強調，此次攻擊正值俄羅斯與美國就解決烏克蘭危機進行密集談判之際。他補充，莫斯科方面目前無意退出與美國的談判進程。

拉夫羅夫警告，這類魯莽行為一定會遭到報復，並證實俄羅斯武裝部隊已經鎖定報復性打擊目標，更確定了執行攻擊的時程。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）29日則否認相關指控，稱這是「來自俄羅斯聯邦的又1個謊言。」

他表示，這類說法的目的在於為俄羅斯對烏克蘭的攻擊行動辯護，包括對首都的打擊，以及俄方拒絕採取結束危機所需的必要步驟，「他們只是在為發動攻擊鋪路，可能是針對首都，也可能是政府建築。」

澤倫斯基強調，「所謂的『官邸遇襲』故事完全是捏造出來的。」他也聲稱，烏克蘭不會採取任何可能破壞外交努力的行動，但俄羅斯「一向都在做這樣的事情。」

