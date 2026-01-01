俄控烏無人機攻擊普丁官邸 美情報與歐烏官員否認

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）針對俄羅斯指控烏克蘭企圖以無人機攻擊總統普丁官邸，基輔與歐洲官員已出面反駁，華爾街日報亦引述美官員說法指出，中情局評估後認定，普丁本人或其官邸並非烏國無人機攻擊的目標。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12月29日指控，烏克蘭曾試圖以數十架無人機攻擊普丁（Vladimir Putin）位在俄羅斯北部諾夫哥羅（Novgorod）的官邸，並補充表示莫斯科將因此重新檢討其在結束俄烏戰爭談判的立場。

然而，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導引述美國國安官員的話指出，美方判定，烏克蘭最近發動的無人機攻擊，並未把俄羅斯總統普丁或他官邸列為目標。

報導指出，了解相關情報的美國官員表示，上述結論有著中央情報局（CIA）評估的支持，判定並沒有任何針對普丁的襲擊企圖。

這名美國官員表示，美方發現烏克蘭原本尋求襲擊一處與普丁鄉間宅邸同一地區的軍事目標，但兩者位置有段距離。

中情局婉拒置評；路透社則是無法立即核實華爾街日報報導內容。

年末倒數之際，俄方的指控恐危及美國主導的俄烏終戰協商進程。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）最初對俄方指控表達同情，向媒體表示普丁已向他通報相關事件，並稱自己對此「十分憤怒」。

不過，過了兩天，川普態度似乎趨於懷疑，並在社群媒體分享「紐約郵報」（New York Post）一篇指控俄羅斯阻礙和平作為的社論。

一名匿名知情人士表示，川普轉發社論之前，曾聽取CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）針對普丁指控所做的簡報。該人士不願透露雷克里夫簡報的細節。

烏克蘭已否認發動相關攻擊，並形容俄國指控為資訊戰，意在川普與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤後，分化美烏關係並「破壞」兩國領袖在佛羅里達州達成的協議。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱俄方說法為「蓄意轉移焦點」。

曾任美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使，並於川普第一個總統任期期間擔任烏克蘭特使的佛克爾（Kurt Volker）表示，普丁並未如川普上週與其通話後斷言的，有追求和平或希望烏克蘭成功的意願。

他補充：「所有證據都指向相反的方向。」

俄羅斯及烏克蘭駐美大使館暫未回應置評請求。白宮也尚未回應。（編譯：蔡佳敏）1150101