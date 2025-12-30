俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普：我很生氣

俄國指控烏克蘭試圖以無人機襲擊俄國總統普亭（Vladimir Putin）位於俄國北部的官邸，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）予以駁斥，美國總統川普（Donald Trump）得知此事時表示，他很生氣，不過同時也認為俄國的指控有可能是假的。

駁突襲普亭官邸 烏總統：俄為發動攻擊找理由

川普透露，和俄國總統普亭通話時，普亭告訴他，烏克蘭曾試圖攻擊自己位於俄國北部的官邸，川普說自己很生氣，但也表示，襲擊事件也可能根本就不存在。

廣告 廣告

川普認為，進攻是一回事，但攻擊住處又是另一回事，現在不適合採取任何這類行動。圖／美聯社、路透社、CNN

澤倫斯基在耶誕文告中公開詛咒普亭死亡，不過針對俄國的指控，他強調這是謊言，俄國企圖以此為藉口要向烏國首都基輔發動新的攻擊。

控烏國試圖攻擊普亭官邸 俄：談判立場將改變

俄國外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）宣稱，28號晚間到29號凌晨烏克蘭出動91架無人機，試圖攻擊普亭位於俄國北部諾夫哥羅州的官邸，所有無人機都被俄國防空系統摧毀，拉夫洛夫警告俄國將有所回應，也將調整談判立場。

普亭29號和高階將領開會，也強調有必要拿下札波羅熱，並完全控制頓巴斯地區，態度強硬寸土不讓。

烏總統：美同意15年安全保障 盼延長30至50年

至於俄烏和平協議的談判進度，前一天和川普會談的澤倫斯基表示，美方同意提供烏克蘭為期15年的安全保障作為停戰交換，但烏方希望保障期限可延長為30到50年。



國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

中共軍演 賴清德喊話「請大家安心」：不升高衝突、不挑起爭端

耶誕節再遭俄軍轟炸 烏克蘭出動英製飛彈反擊

美參院通過國防授權法 315億投入「台灣安全合作倡議」抗中