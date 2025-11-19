俄控烏軍發射4枚美製ATACMS飛彈 烏批俄逾500無人機飛彈轟炸釀16死

編譯張渝萍／綜合報導

俄羅斯國防部19日表示，烏克蘭軍隊向俄國南部城市沃羅涅日（Voronezh）發射了四枚美製「陸軍戰術飛彈系統」（Army Tactical Missile System, ATACMS）飛彈，試圖攻擊平民目標。同時，俄羅斯19日凌晨以逾500架無人機與飛彈對烏克蘭各地方發動攻擊，造成至少16人死亡、數十人受傷。

烏軍用美製炸彈轟俄

路透報導指，俄國防部表示，已發現烏克蘭烏克蘭軍方使用ATACMS飛彈試圖攻擊平民目標；烏克蘭軍方前一日就曾表示，他們已使用美國提供的ATACMS飛彈攻擊俄羅斯境內的軍事目標，並稱此為「重大進展」。

俄羅斯國防部19日表示，烏軍發射四枚美製ATACMS飛彈，試圖攻擊平民目標（圖／翻攝自X平台 @nexta_tv）

報導指出，基輔2023年就獲得ATACMS，但最初被限制只能用於烏克蘭自家領土上。

俄羅斯國防部在Telegram上表示：「俄羅斯的S-400防空部隊與「鎧甲」（Pantsir）防空系統擊落所有ATACMS飛彈。」

根據俄國國防部說法，被摧毀飛彈的碎片掉落後，損壞沃羅涅日一間養老院和一所孤兒院的屋頂，以及一棟住宅，但並沒有造成平民傷亡。國防部公布了飛彈殘骸的照片，並表示空中偵察部隊確認ATACMS發射地位於哈爾科夫地區。

俄出動逾500無人機、飛彈釀16死

俄烏戰火未停息，俄軍也持續猛攻烏克蘭。根據半島電視台報導，烏克蘭國家警察19日表示，俄羅斯以無人機和飛彈對烏克蘭各地發動攻擊，至少造成16人死亡、數十人受傷。

烏克蘭國家警察19日表示，俄羅斯以無人機和飛彈對烏克蘭各地發動攻擊，至少造成16人死亡、數十人受傷。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

此次攻擊發生在19日凌晨，當時烏克蘭總統澤倫斯基正準備前往土耳其，預計前去商討、重啟結束俄烏戰爭的談判。

澤倫斯基19日在社群媒體上呼籲盟友提供防空飛彈援助，「每一次（俄羅斯）肆無忌憚攻擊平民百姓生活的情況，都顯示對俄羅斯施壓仍然不夠。有效的制裁與對烏克蘭的援助可以改變局勢。」

俄羅斯在這次對烏攻擊中使用了超過470架無人機和48枚飛彈。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

澤倫斯基補充，俄羅斯在這次對烏攻擊中使用了超過470架無人機和48枚飛彈。

19日早晨，全烏克蘭都響起空襲警報，當局向居民發布警告，西部城市利沃夫（Lviv）與特爾諾皮爾（Ternopil）也傳出爆炸聲。

