俄控烏91架無人機轟炸普欽官邸 川普也質疑真假

俄羅斯指控烏克蘭出動91架無人機空襲普欽官邸。（圖／達志影像美聯社）

正當烏俄在敲定停火協議之際，俄羅斯突然指控，烏克蘭出動91架無人機，攻擊普欽官邸，還警告說，這場空襲可能影響談判。基輔方面全盤否認，美國總統川普也懷疑真的有攻擊事件，烏克蘭質疑，普欽是想拖延談判。

俄羅斯指控烏克蘭出動91架無人機空襲普欽官邸。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯近日突然指控烏克蘭出動91架無人機攻擊普欽官邸，並警告此事可能影響雙方正在進行的停火協議談判。然而，烏克蘭方面全盤否認這項指控，美國總統川普也對攻擊事件表示懷疑。在這場爭議中，烏方質疑俄羅斯可能是為了拖延談判而提出這項指控。與此同時，前線戰事仍在持續，烏克蘭軍隊對俄軍佔領區進行無人機轟炸，而俄軍則在哈爾科夫前線遭遇烏軍突襲，損失多輛裝甲車和裝備。

廣告 廣告

在俄烏衝突持續之際，烏克蘭軍隊對俄羅斯南部的汗斯卡亞空軍基地徹夜發動攻擊。烏軍無人機也不停轟炸被俄軍佔領的頓內次克地區，即使雙方正在調停戰火，俄羅斯士兵仍在前線不斷挺進。在哈爾科夫前線，俄軍小組遭到烏軍突襲，多輛裝甲車和裝備被炸成碎片。

在這樣的局勢下，俄羅斯單方面宣稱普欽官邸遇襲。俄羅斯24電視台新聞主播Alexei Petrov表示，拉夫羅夫指出所有鎖定俄羅斯總統官邸的無人機都已被俄軍防空系統擊落，基輔這次共出動了91架無人機。然而，俄羅斯外長指控烏克蘭打擊總統官邸，卻拿不出證據，衛星圖也看不出被破壞痕跡。

儘管如此，克里姆林宮警告這場攻擊可能改變俄羅斯的和談立場。CNN主播Jim Sciutto表示，拉夫羅夫已經選好報復的空襲地點。普欽也在所謂遇襲當天會面參謀長，討論下一波軍事行動。不僅基輔否認空襲，美國總統川普也抱持懷疑態度。川普表示，普欽總統親自告訴他一大早遭遇襲擊，這不是什麼好事，但他認為也許襲擊並沒有發生，這也有可能。和談生變，川普顯然不太高興。

烏克蘭總統澤倫斯基反駁俄羅斯又在說謊。澤倫斯基表示，這又是俄羅斯的一個謊言，他們聲稱自家的某些官邸遭到攻擊，他可以確定這只是在為之後打擊做準備。身在美國的澤倫斯基接受福斯新聞訪問時直言，無法接受割地，並質疑襲擊普欽官邸的指控不過是俄羅斯又一次的拖延手段。

更多 TVBS 報導

烏克蘭首都遭俄狂轟近10hr 基輔逾四成民宅寒冬斷電停暖

俄軍逾650架無人機狂轟烏電網！ 基輔人怒斥：莫斯科不滅我不罷休

川普解禁後首動用！ 烏用美製ATACMS長程彈轟俄本土

烏菜鳥兵立功！連殺一個排俄兵 俄試射「海燕」核動力彈

