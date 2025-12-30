俄控蒲亭官邸遭無人機襲擊 烏批俄造假破壞談判

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）發表聲明，指控基輔當局在深夜發動大規模無人機攻勢，目標直指俄羅斯總統蒲亭，位於莫斯科與聖彼得堡之間的官邸。

俄方宣稱，雖然91架無人機全數被防空系統攔截，但這起行動發生在美俄密集磋商和平協議的敏感時刻，性質極其惡劣。俄方強調，軍方已經鎖定報復目標，並警告這將直接影響俄方在談判桌上的態度。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫指出，「俄羅斯武裝部隊報復性打擊的目標以及執行時間都已經確定。同時我們無意退出與美國的談判過程，然而鑑於基輔犯罪政權已徹底墮落，並轉向國家恐怖主義政策，俄羅斯的談判立場將會調整。」

正在海湖莊園接見外賓的美國總統川普，隨後也對這起疑似襲擊事件做出回應。川普透露，他在29日早晨與蒲亭通話時，對方親自告知家裡遭到攻擊，川普對此感到強烈不滿；他強調任何針對領導人官邸的攻擊都是不合時宜且不可接受，但他同時也語帶保留地表示，美方仍會進一步查證事實真相。

美國總統川普說：「我是今天早上聽說的，你們知道是誰告訴我的嗎？蒲亭總統告訴我的，他清晨跟我說他受到攻擊。這很不好，別忘了戰斧巡弋飛彈，我阻止戰斧巡弋飛彈，我不想那樣。我們現在談論的是一個敏感時期。」

面對指控，烏克蘭總統澤倫斯基全盤否認。他強調烏克蘭並未發動此類攻擊，並反指這是俄羅斯編造的又一個謊言。

烏克蘭總統澤倫斯基回應，「這又是俄羅斯的一個謊言。很明顯，我們昨天才跟川普見過面，如果我們跟美國之間沒發生醜聞，而且我們取得了進展，對俄羅斯人來說這就是失敗。」

澤倫斯基分析，由於烏俄談判在川普斡旋下取得進展，俄國為了破壞進度才故意製造假新聞，藉此為後續大規模空襲基輔或政府大樓尋找藉口。他呼籲國際社會與基輔市民保持高度警戒，防範俄軍可能的報復行動。

