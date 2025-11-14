俄數百無人機、飛彈炸基輔 已知釀1死24傷

飛彈在住宅區炸出火球，數百架無人機高速呼嘯發動攻擊。14日凌晨，基輔市民經歷至少3波來自俄羅斯的猛烈轟炸，徹夜難眠。這次的大規模攻擊，針對的是基輔市區的住宅樓房，至少有8個區11棟高樓被毀。

俄軍鎖定烏克蘭的能源設施、鐵路系統和首都住宅區狂轟，烏方空軍也祭出反飛彈系統，暗夜中烏克蘭的防空火力、對俄國無人機與低空目標射擊，在空中劃出了明亮的曳光彈軌跡。

俄烏戰爭將近4年，俄軍近日在烏克蘭南部扎波羅熱地區，擴大了攻勢並宣稱又占領3個村莊，澤倫斯基13日特地到前線視察並慰問作戰官兵。

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基說道，「希望你們身體健康，兄弟們，榮耀屬於烏克蘭，今日很榮幸來到這裡。」

這場攻擊正值基輔的西方盟友正加大對俄羅斯的施壓。12日加拿大渥太華一場G7外長會上，各國堅定支持烏克蘭領土完整。

週四歐盟財長也在布魯塞爾召開會議，討論將1620億美元被凍結的俄羅斯資產，做為貸款提供給烏克蘭事宜，不過目前成員國中，比利時與斯洛伐克仍抱持反對意見。

歐盟執委會經濟事務執行委員東布羅夫斯基斯指出，「與比利時當局在這方面的接觸與工作仍在進行中，但必須說，採取行動及遏止侵略者原本就伴隨風險，但不採取行動、不遏止侵略者，帶來的風險更大。」

為了要克服分歧，歐盟先將俄國資金的決定先推延到12月，但烏克蘭不能等，明（2026）年初就需要這筆錢，來向美國和歐洲採購更多防空系統，並資助無人機生產。

倒是北歐與波羅的海8國在此時共同伸出了援手，宣布加入由美國與北約主導，金額高達台幣155億元的「烏克蘭優先需求清單」（PURL），目的是協助烏克蘭加速取得軍援。

在歐洲設法支援烏克蘭的同時，北約也同步強化自我防禦。13日北約在黑海國家羅馬尼亞舉行聯合軍演。法國派出2400名軍人，波蘭、西葡2國與北馬其頓也參與。

這次軍演模擬的是當侵略發生，各國是否能快速將部隊調至羅馬尼亞與保加利亞，維護北約東翼的集體防線。

更多公視新聞網報導

烏克蘭仿電玩推無人機殺敵獎勵 實施1年俄軍傷亡數多2倍

俄宣布展開核動力飛彈測試 宣稱可突破飛彈防禦系統

俄無人機擊中烏幼兒園陷火海 民防人員冒險救出48幼童

