俄新一波空襲 基輔人民斷水斷電挨嚴冬

（中央社基輔10日綜合外電報導）在俄羅斯最新一波空襲下，烏克蘭首都基輔（Kyiv）斷水、斷電，又沒暖氣，居民窩在寒冷公寓中瑟瑟發抖，工程人員正努力搶修相關設施。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，屢次對能源系統猛烈轟炸。這場戰爭進入第4個嚴冬，預料今年冬天最寒冷、最黑暗。而目前氣溫已低於攝氏零下10度，預計本週還會繼續探底，但電網損毀愈為嚴重，公用事業幾近崩潰。

路透社報導，基輔連兩夜遭空襲，暖氣、電力及自來水設施再次停擺，工程人員正全力搶修嚴重損毀的電網。

現年71歲的退休居民特清（Galina Turchin）住在災情嚴重的基輔東岸。昨夜無人機殘骸擊中大樓的另一端，她家的窗戶被震碎，只能用塑膠布遮擋。

她穿著層層毛衣站在廚房中說：「我們希望他們能恢復供暖。即使沒電，至少要有暖氣。」兩天來沒煮飯，只吃些廚房中剩下的糧食，現在打算用露營的瓦斯爐煮點東西吃。

基輔市政府今天中午表示，輸配電系統營運商「烏克蘭國家能源公司」（Ukrenergo）已關閉基輔電力系統，因此自來水、暖氣及電力驅動的大眾運輸也將同步停擺。

隨後不到一小時，Ukrenergo宣布，工程人員暫時修復空襲造成的損毀，基輔部分地區恢復供電。（編譯：紀錦玲）1150111