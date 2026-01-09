俄極音速飛彈二度射向烏克蘭 意在警告歐洲

俄羅斯8日深夜發射一枚「榛果樹」(Oreshnik)極音速飛彈，擊中烏克蘭西部、鄰近波蘭邊界的利維夫州(Lviv)，所幸未造成人員傷亡。部分俄羅斯軍事專家指出，此次攻擊的目的是警告歐洲領導人，不要向烏克蘭派駐軍隊。

綜合外電報導，這是俄羅斯第二度向烏克蘭發射榛果樹飛彈。與此同時，俄軍也對基輔發動一系列空襲，造成4人喪生、大多數地區停電，卡達駐烏克蘭的大使館也在襲擊中受損。

「榛果樹」是一款中程彈道飛彈，可攜帶核彈頭，射程足以涵蓋整個歐洲。烏克蘭官員表示，俄羅斯這次發射的榛果樹飛彈似乎僅攜帶了無實際爆炸威力的啞彈頭(dummy warhead)。

歐盟表示，莫斯科正試圖向烏克蘭的盟友發出恐嚇訊息。英、法兩國日前表態將在俄烏停火後，於烏克蘭境內設立軍事中心，引起俄國強烈反彈。

俄國軍事專家謝里亞耶夫(Valery Shiryayev)指出，這是北約(NATO)第一次目睹戰略武器打擊幾乎就發生在邊界，「這項行動的目的是展現俄羅斯在必要時刻動用核威脅的決心」。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)表示，俄羅斯使用榛果樹飛彈，是針對烏克蘭局勢的明顯升級；德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)說，俄羅斯透過威脅來製造恐懼，但它不會得逞，「我們與烏克蘭站在一起」。