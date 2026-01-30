俄榛樹飛彈二度攻烏 馬克宏籲西歐自建抗衡

2024年11月24日在烏克蘭中部的聶伯，以及2026年1月9日在烏克蘭西部的利沃夫，先後遭到榛樹飛彈攻擊，讓烏克蘭與背後支持的歐美國家感到震撼。

蒙特雷國際研究學院研究員路易士指出，「當這飛彈在太空飛行，推進器會點虎並推動『巴士』，使其能在不同的地方『丟東西』。榛樹飛彈基本上就是有6個彈頭，各攜帶6個子彈頭，也就是6組各有6顆小飛彈來攻擊目標，每組可各自攻擊不同目標。因為巴士彈頭可任意移動，丟東西在不同的地方。」

現有的飛彈防禦必須動用太空與地面、海面各種偵測設備，計算彈道飛彈的飛行路線，預先判斷可能的攔截點，最後才能發射愛國者或是標準飛彈進行攔截。

不過「榛樹」的彈頭最終落地的速度超過10馬赫，飛行路徑還可以任意調整，讓現有的飛彈防禦系統幾乎無用武之地。

理論上，榛樹飛彈與其他彈道飛彈一樣都可以配備核彈頭，但俄羅斯使用非核彈的子母彈頭，讓榛樹飛彈不受現有戰略武器條約的限制，同時最大射程約5000公里左右，如果從俄羅斯西南部的卡普斯欽亞爾基地發射，整個歐洲都在射程範圍內，從飛彈升空到彈頭落地只要10多分鐘，使西歐各國備感壓力。

法國總統馬克宏回應，「認為無需憂慮俄方的人該搞清楚，我們就在榛樹飛彈射程之內，若法國要繼續做可信靠的夥伴，我們歐洲，尤其是法國必須保有某些科技和新型武器，以求短期內改變軍事平衡。特別是要和德國與英國合作，在這些戰力上一起邁進，來提升我們的信用與核武嚇阻力。」

事實上，包括英法德義與波蘭、瑞典等國2024年就展開「歐洲長程打擊方案」，簡稱ELSA，主要目標是建立歐洲自主研發長程精準打擊武器。馬克宏期待這個計畫能催生屬於歐洲的榛樹飛彈，不過除了起步比對手晚了許多，參與的各國也各有算盤。

例如英德兩國就想同時另起爐灶，聯合研發射程超過2000公里的巡弋飛彈，與法國研發中、類似美國戰斧飛彈的MdCN別苗頭；另外英國也打算自行研發代號為「黃昏」的短程飛彈來取代美國的類似武器，而資源分散的結果讓歐洲的戰略自主面對更大的挑戰。