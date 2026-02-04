俄機敏感時刻抵哈瓦那! 美揚言對付古巴 川普還見之前反他的「這國」總統…..

俄羅斯伊爾-76 運輸機。(示意圖) 圖 : 翻攝自環球時報

[Newtalk新聞] 在拉丁美洲緊張局勢升級之際，美媒報導稱，一架俄羅斯重型運輸機降落在古巴一空軍基地

據美國《防務新聞》當地時間 2 日報導，該媒體看到的飛行記錄顯示，一架俄羅斯伊爾-76 重型運輸機於 1 日晚些時候抵達古巴首都哈瓦那附近的一個空軍基地，引發外界關注。

報導稱，這架伊爾-76 運輸機於 1 月下旬從俄羅斯聖彼德堡起飛，途中經停多明尼加、茅利塔尼亞和阿爾及利亞等國後，於當地時間 1 日晚間降落在位於哈瓦那以南約 50 公里處的一個空軍基地。

報導提到，這架註冊號為 RA-78765 的運輸機此前還曾於 2025 年 10 月下旬飛往委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴，當時正值美國與委內瑞拉間的緊張局勢加劇之際。

美國總統川普簽署行政命令授權對向古巴銷售或供應石油的第三國徵收關稅。 圖:翻攝自X帳號@FernandoAmandi

美媒稱，自美國 1 月 3 日突襲委內瑞拉以來，古巴日益成為美國總統川普的關注焦點，川普 1 月 29 日簽署行政令，宣佈進入國家緊急狀態並威脅對向古巴提供石油的國家輸美商品加徵從價關稅，此舉進一步加劇了古巴面臨的壓力。

報導稱，目前尚不清楚這架飛機在此次航程中攜帶了哪些貨物。該架運輸機當前的飛行任務與它之前飛往委內瑞拉的行程有著驚人的相似之處，包括沿途的幾次停留，以及兩次任務都以拉丁美洲國家的地緣政治緊張局勢迅速升級為背景。

報導介紹稱，一架伊爾-76 運輸機最多可搭載 50 噸貨物或 200 名人員，此類飛機過去曾為俄羅斯運送小型武器、軍用物資。報導還稱，該架伊爾-76 運輸機的運營商為俄羅斯「阿維亞康·齊托特蘭斯」貨運航空公司，該公司從事軍用貨物運輸活動，目前受到美國制裁。

白宮正研議對古巴實施海上封鎖，以全面阻止石油進入該島。若成真，這將是自1962年飛彈危機以來，美國首次對古巴啟動海上封鎖措施。 圖:翻攝自X帳號@Osint613

1 月初，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊。川普隨後暗示，古巴可能成為美國下一個關注目標。1 月 11 日，川普再次對古巴施壓，威脅古巴若不儘快「達成協議」，將面臨「零石油、零資金」流入古巴的局面。針對美方舉動，古巴官方斥責美企圖顛覆古巴政權是「野蠻攻擊」，並進行國家防禦作戰演習。

古巴外交部 1 日發佈公告，堅決反對美國將古巴描述為「對美國安全構成威脅」。

此外，美國總統川普3日接見了之前反美的哥倫比亞總統佩特羅，他稱當天在白宮的會晤「非常好」，雙方在打擊毒品方面達成一些共識。

川普要控制委內瑞拉的原油來對抗古巴、俄羅斯與中國。 圖：翻攝自 @LPX2019 X 帳號

川普表示，他和佩特羅圍繞打擊毒品進行了討論，並正在推進這方面的合作，同時也在處理其他一些議題，包括對哥方的制裁。川普沒有就此作具體說明。

川普還說，他同佩特羅相處得很融洽 :「他和我以前並不算是最好的朋友，但我並不覺得被冒犯」。

美國政府近期持續以「禁毒」、「安全」為名向拉美多國施壓，川普多次就緝毒問題點名佩特羅，還威脅稱，對哥倫比亞發起行動「聽起來不錯」。

