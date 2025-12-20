俄歐加入邁阿密和平磋商 美國強調需經烏方同意

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)於19日表示，華府不會強迫烏克蘭接受任何協議只為了結束俄羅斯的入侵。與此同時，俄羅斯、烏克蘭及歐洲代表團齊聚美國邁阿密，展開新一輪和平磋商。

法新社報導，盧比歐在華府記者會上指出：「除非烏克蘭同意，否則不會有和平協議。」他強調，美國無法強迫烏克蘭或俄羅斯達成協議，雙方都必須自願接受。盧比歐並表示，自己可能於20日加入在邁阿密舉行的會談。

美國總統川普(Donald Trump)的特使近來推動一項方案，內容包括由美國向烏克蘭提供安全保障，但基輔方面可能須割讓部分領土，相關構想引發許多烏克蘭人反彈。

這場會談由川普的全球事務特使魏科夫(Steve Witkoff)及川普女婿庫許納(Jared Kushner)主導，與會者包括烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)，以及來自英國、法國與德國的高層官員。

烏梅洛夫在社群媒體表示，已於會談後向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)匯報情況，並稱烏方將依照總統訂定的優先要務行事，確保烏克蘭獲得可靠且長期的安全保障。

另一方面，俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)也表示正前往邁阿密，準備參與相關磋商。俄羅斯與歐洲同時加入談判，象徵相較先前美方分別與各方接觸，談判進程有所推進。不過，由於雙方關係依然緊張，俄方代表預料不會與烏克蘭及歐洲談判代表直接會談。

另據報導，美國官員與俄羅斯代表團預計於週末在佛羅里達州另行會晤。

會談前夕，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)日前重申，將持續推進對烏克蘭的軍事行動。俄方並宣布，已在烏克蘭蘇米州(Sumy)與頓內茨克州(Donetsk)攻下兩座村莊。烏克蘭方面則指出，黑海沿岸敖德薩(Odesa)港口基礎設施近日遭俄軍飛彈攻擊，造成人員傷亡。

基輔及其歐洲盟友表示，這場戰爭是一場未經挑釁的非法侵略，已造成嚴重暴力與破壞。(編輯：沈鎮江)