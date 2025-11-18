俄毀烏40%能源設施 烏購百架法戰機 擬用俄資產付

圖／達志影像美聯社

俄軍近日加大摧毀烏克蘭能源設施，炸毀至少40%的天然氣管線，烏克蘭緊急向希臘進口天然氣，從12月到明年3月為止，兩國領袖簽訂協議，這也是歐洲擺脫對俄國天然氣依賴的重要一步。烏克蘭還向法國購買了100架「飆風F4戰機」，預計10年內陸續交機；不過烏克蘭根本沒錢支付，歐盟計畫凍結俄羅斯在歐洲資產，並將這筆錢貸款給烏克蘭，金額約為1400億歐元，而且免收利息。

北半球隆冬將至，俄軍近日加強火力摧毀烏克蘭能源設施，過往俄軍攻擊會避開天然氣管線，因為自家天然氣要借道烏國輸往歐洲；但從1月1日開始，烏克蘭終止過境協議，鳥盡弓藏，俄軍已炸毀烏國至少40%的天然氣設施。

烏克蘭緊急向希臘進口天然氣，從12月到明年3月為止，兩國領袖簽訂協議，這也是歐洲擺脫對俄國天然氣依賴的重要一步。

希臘總理 米佐塔基斯：「毫無疑問，目前的發展對擺脫俄羅斯天然氣至關重要，歐洲將停止購買俄國天然氣，他們再也不能以偽裝的方式，進入我們的大陸。」

烏克蘭暫時解除能源警報，但戰爭武器的不足仍然無解。俄羅斯近日攻勢猛烈，烏國東北部哈爾科夫地區的城鎮淪陷；東南部札波羅熱地區的城市也失守，被插上俄軍旗幟。周一，澤倫斯基與法國總統馬克洪簽署軍購協議，要向法國購買100架「飆風F4戰機」以及先進的防空系統，法國預計10年內陸續交機。

法國總統 馬克洪：「今天我們進入新的階段，簽署這項協議，我們持續期盼雙方的交好，以及我們國防工業的整合，好繼續支持烏克蘭前線軍事的現代化，那也是歐洲抵抗侵略的防線。」

烏克蘭的財政早已捉襟見肘，購買戰機的經費還是要靠歐洲國家幫忙張羅，歐盟計畫凍結俄羅斯在歐洲的資產，並將這筆錢貸款給烏克蘭，金額約為1400億歐元，而且免收利息。

法國外交部發言人 康夫勒：「你知道歐洲有不同系統支持烏克蘭，像是歐盟層級的國防基金SAFE，歐盟執委會正在討論賠償貸款，主要來自俄國的凍結資產，目前歐盟執委會和成員國正在討論，在未來2到3年提供1400億歐元。」

不過貸款計畫進行得並不順利，上個月歐盟代表舉行會議希望達成共識，開始執行凍結俄國資金計畫，卻遭到比利時阻擋，要求各國提出擔保，但斯洛伐克立刻跳出來反對，貸款計畫還要繼續協商，而且充滿變數。

發動戰爭的俄羅斯，財政缺口也不小，為了增加更多軍事預算，總統普欽打算讓小老百姓和中小企業埋單。

俄羅斯財政部長 希魯阿諾夫：「確實，我們需要額外的國防安全支出，這是國家目前的主要任務，確保有足夠的經費，我們將改變增值稅率，讓政府能徵收到稅金，這是對企業最簡單容易的稅收。」

政府要將增值稅從20%提高到22%，估計能讓國家預算增加123億美金。

俄羅斯民眾：「我的錢大約有30%開始不見了，連看沒看到就消失了，原則上，我只要去商店一次，去買一次東西，錢就這樣不見了。」

俄烏戰爭還看不到盡頭，中東的以哈衝突雖然煙硝暫停，但停火協議卻十分脆弱。周一，聯合國安理會針對美國提出的「20點和平計畫」決議案進行表決，14票贊成，0票反對通過，中國和俄羅斯投棄權票。安理會通過決議案的意義在於，能讓戰後加薩的重建，像是建立過渡政府和組國際維和部隊等行動合法化。

