俄油持續流入印度! 白宮稱已縮進口降印關稅 專家：川普又一次「TACO」

四艘俄羅斯「影子艦隊」油輪持續在印度港口卸載受制裁原油，美國對印關稅與能源施壓效果有限，專家分析這是川普又一次的「TACO」。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

[Newtalk新聞]

美國總統川普曾公開聲稱，購買受制裁俄羅斯石油的國家將面臨壓力與限制，並指稱印度已準備縮減進口，但最新航運與貿易數據顯示，俄羅斯石油仍持續大量流入印度。

根據《CNBC》引述能源與航運數據公司 Kpler 的資料，目前至少有 4 艘與俄羅斯相關的油輪，包括 Giannis、Nyxora、Tiburon 及 Seasons I，正在或已於印度港口卸載原油。這些油輪被外界視為俄羅斯規避西方制裁所使用的「影子艦隊」之一，專門運輸受制裁的俄羅斯能源。

廣告 廣告

白俄羅斯媒體《NEXTA》亦報導指出，儘管美方過去多次對印度釋放警告訊號，試圖以「二級制裁」迫使其減少俄油進口，但實際情況與政治說法存在明顯落差。

數據顯示，自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，莫斯科以大幅折扣出售原油，成功吸引包括印度在內的亞洲買家。印度已成為俄羅斯海運原油的最大進口國之一，2025 年印度海運石油進口中，約 33% 來自俄羅斯。

對此，專家分析指出，美國近期對印度的關稅與能源施壓策略，顯示出典型的「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）現象。專家表示，川普曾先後以「對等關稅」與「二級懲罰關稅」為由，對印度商品加徵高達 50% 的附加關稅，理由之一正是印度持續購買俄羅斯石油。

然而，印度並未選擇全面讓步，而是轉向與歐盟完成自由貿易協議，雙方同意取消或下調 96.6% 貿易商品的關稅，並大幅開放市場。川普隨後與印度總理莫迪通話，宣布美印達成貿易協議，將印度出口美國商品的關稅降至 18%，回到與亞洲主要經濟體相近的水準。專家直言，相比關稅戰前印度平均 15.6% 的進口關稅，幾乎等於「繞了一圈又回到原點」。

專家指出，川普宣稱印度將停止購買俄羅斯石油、並承諾採購超過 5,000 億美元的美國能源與商品，但莫迪的官方回應中，既未提及停止俄油進口，也未承諾巨額採購美國產品，僅強調「印度製造」商品享有較低關稅。

根據《路透社》報導，印度近期確實略微放緩俄羅斯石油進口，但幅度有限。今年 1 月進口量約每日 120 萬桶，預估 2 月降至 100 萬桶、3 月降至 80 萬桶，之後可能維持在一定水準。分析認為，考量俄油價格優勢及印度龐大的能源需求，進口結構難以根本改變。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

難以置信的悲傷! 艾普斯坦檔案曝蓋茲染性病 前妻開口 : 慶幸「遠離一切污穢」

(影) 俄軍「戰爭英雄」又陣亡! 烏軍持續反攻 宣布實施星鏈「白名單系統」