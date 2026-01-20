俄油氣收入年減近24％ 彭博：國際制裁與匯率夾擊為主因

根據俄羅斯通訊社引述俄國財政部數據顯示，2025年俄國石油及天然氣收入下降至8.48兆盧布，約相當於台幣3.5兆元，年減幅達23.8%，是自2020年以來的最低水準。路透社更進一步預估，2026年1月份收入將降至4200億盧布（約台幣1700億元），比去（2025）年同期下降46%。

路透分析指出，由於盧布匯率上漲逾3成，導致去年12月石油價格暴跌53%，每桶石油價格僅剩3073盧布（約台幣1255元）。除此之外，美國等國家自2022年起，即持續對俄國石油進行制裁、設定石油價格上限作為入侵烏克蘭的？反制。彭博指出，去年11月起美國更將俄國兩大石油商列入黑名單，讓俄國近期石油價格跌至2年來最低點。

在此之前，俄羅斯是全球三大石油生產國之一，石油與天然氣收入佔俄羅斯政府總收入的四分之一，也是俄國對烏克蘭發動軍事行動的重要資金來源；過去歐洲曾是俄羅斯最大的天然氣出口國，但自俄烏戰爭爆發以來，俄國就逐漸失去歐盟的收入來源，即使加強拓展中國市場，但仍無法取代歐洲市場。

隨著俄羅斯能源收入大幅下降，且軍費支出仍居高不下的情況下，俄國的財政支出也受到壓縮，迫使蒲亭政府需在國防、社福與長期基礎建設等項目間權衡取捨；俄羅斯的消費者物價指數（CPI）已長期大於5%，顯示民眾飽受通貨膨脹之苦，在低經濟成長（GDP）及高通膨的情況下，可能步入停滯性通膨。

