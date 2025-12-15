俄法院裁定「暴動小貓」為極端組織 全面禁止在俄活動

俄羅斯反克里姆林宮女性主義龐克樂團「暴動小貓」(Pussy Riot)今天(15日)遭莫斯科法院裁定為極端組織，並應總檢察署要求，全面禁止其在俄羅斯境內活動。

莫斯科法院方面發布聲明指出，法院今年9月缺席判處該團體5名成員最高13年徒刑。當時法院以散布有關俄軍的「假訊息」為由。

俄羅斯當局已將「暴動小貓」成員列為「外國代理人」，但團員當時否認相關指控，認為當局是因其反政府立場而提出訴訟。

「暴動小貓」成員目前均在俄羅斯境外。該團體於2012年在莫斯科一座俄羅斯東正教教堂內發動抗議總統普丁(Vladimir Putin)的行動，隨後遭到拘押，事件引發國際關注，也使其聲名大噪。

該團體長期反對俄羅斯對烏克蘭的戰爭，並逐漸成為反克里姆林宮抗議行動的代表。

樂團創辦人托洛科尼可娃(Nadya Tolokonnikova)目前人在美國，俄方正試圖逮捕她。上個月，她對當局將團體列為極端組織一事不以為意，並在社群平台X發文表示：「如果說出真相就是極端主義，那我們很樂意成為極端分子。」