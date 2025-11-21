俄派靈魂鋼琴家林冠廷 「變奏」為題國家演奏廳辦獨奏

林冠廷從小就展現對音樂的天分， 13歲赴莫斯科柴可夫斯基音樂學院深造，2006年以第一名的成績考入莫斯科音樂學院，獲得室內樂演奏與鋼琴演奏雙博士學位。（林冠廷提供）

榮獲莫斯科柴可夫斯基音樂學院最高演奏文憑博士的鋼琴家林冠廷，繼2021年為俄國鋼琴巨星馬祖耶夫在國家音樂廳代打後，將再次站上國家演奏廳的舞台。他將於2025年11月29日（星期六）晚間19時30分，以「變奏」為題，在國家兩廳院演奏廳舉辦「林冠廷2025鋼琴獨奏會 Lin Kuan-Ting 2025 Piano Recital」。

傳承自俄羅斯鋼琴學派的傑出演奏家林冠廷，於2006年以第一名的成績考入莫斯科音樂學院，而卓越的表現使他迅速在俄國音樂界嶄露頭角。被譽為「擁有俄派靈魂的台灣鋼琴家」。

2016年，林冠廷在李斯特大賽獲優勝，隔年錄製《李斯特12首超技練習曲》專輯，成為台灣首位正式錄製此套巨作的鋼琴家。（林冠廷提供）

此次獨奏會，林冠廷將以「變奏」為主題，曲目橫跨莫札特《小星星變奏曲》、蕭邦《華麗變奏曲》，到拉赫曼尼諾夫《柯賴里主題變奏曲》及《蕭邦主題變奏曲》，展現主題變化的極致魅力。以「變奏」作為音樂會主題。

林冠廷從小就展現對音樂的天分，就讀古亭國小音樂班時就參加過大小鋼琴比賽，擅長演奏普羅高菲夫這類俄式作品的他，在13歲時遇到一位俄籍的評審後，決定與小他3歲的妹妹林君品一起赴莫斯科柴可夫斯基音樂學院深造，媽媽也辭去工作一起到莫斯科陪讀。

11月初，林冠廷（左）與妹妹林品君（右）受邀莫斯科柴可夫斯基音樂學院，演出俄羅斯作曲家米哈伊爾・佩圖霍夫最新創作的四手聯彈作品《卡普里島》。（林冠廷提供）

留學俄羅斯期間，曾先後於莫斯科葛涅辛音樂學院（The Gnessin State Musical College）、以及國立莫斯科柴可夫斯基音樂學院（The Moscow State conservatory named after P.I.Tchaikovsky）就讀，分別師事Natalia Lvovna Kudryashova、Yuri Slesarev等鋼琴家，並創下外國學生每學程皆獲全科滿分的榮譽紀錄。

林冠廷獲得過多項國際音樂比賽大獎，。2016年，他在李斯特大賽獲優勝；隔年，他錄製《李斯特12首超技練習曲》專輯，成為台灣首位正式錄製此套巨作的鋼琴家。這套曲子通常象徵鋼琴演奏者的極限，而他以爆發力與深度兼具的詮釋，證明自己的位置。

林冠廷獲得過多項國際音樂比賽大獎，圖為他赴匈牙利參加李斯特鋼琴大賽決賽彩排畫面。（林冠廷提供）

即便如此，林冠廷最難忘的舞台，是2021年疫情期間的一通電話。原訂訪台的俄國鋼琴巨星馬祖耶夫因疫情無法演出，而他臨危受命第一次登上國家音樂廳演湊，短時間內完成拉赫曼尼諾夫第二與第四號鋼琴協奏曲。他說，那一晚聽眾給的掌聲，是他多年努力在台灣的回聲。

11月初，林冠廷與妹妹林品君受邀莫斯科柴可夫斯基音樂學院，演出俄羅斯作曲家米哈伊爾・佩圖霍夫最新創作的四手聯彈作品《卡普里島》。這首誕生於2024年的作品，描繪義大利南方的陽光、海風與島嶼色彩，與冰冷的俄國冬天形成鮮明對比。

為了準備演奏會形象照，他們在莫斯科當地尋找攝影棚、借道具、自己化妝、做造型。他笑著說：「在俄羅斯準備音樂會，什麼都要自己來。」

林冠廷目前任教於國立臺灣藝術大學、臺中教育大學及臺師大附中與臺中二中音樂班。

今年，他將於11月29日（星期六）晚間19時30分再度登上國家音樂廳，以「變奏」作為音樂會主題，帶著觀眾在「變化中重生」。音樂會由興竹樂集主辦、台北市文化局贊助，將同步錄影。

