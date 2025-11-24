俄海軍活動2年增30% 英軍艦攔截俄護衛艦與油輪

英國國防部23日表示，一艘英國巡邏船在英吉利海峽(English Channel)對一艘俄羅斯護衛艦和一艘油輪進行了跟監後將其攔截。國防部並補充說，過去2年內，俄羅斯海軍在英國週遭水域的活動增加了30%。

英國國防部表示，過去2週，英國皇家海軍「塞文號」(HMS Severn)巡邏艦在英吉利海峽攔截了正在航行的俄羅斯護衛艦「堅毅號」(RFN Stoikiy)和油輪「葉利尼亞號」(Yelnya)。塞文號最終將監視任務移交給一艘位在法國布列塔尼(Brittany)海岸附近、未透露身分的北大西洋公約組織(NATO)盟軍船艦。

國防部表示，除了停駐在英國週遭海岸的船艦外，英國也向冰島部署了3架海神(Poseidon)偵察機，作為北約在北大西洋(North Atlantic)和北極圈(Arctic)巡邏俄羅斯船艦和潛艦任務的一部分。

數天前，英國國防大臣希利(John Healey)向記者表示，俄羅斯間諜船「琥珀號」(Yantar)在蘇格蘭外海以雷射光束瞄準正在監控其活動的偵察機飛行員。英國稱「琥珀號」的行為「魯莽且危險」，並表示英國已準備好應對任何侵犯其領土的行為。

希利19日表示：「我對俄羅斯和普丁(Putin)的訊息是：我們看到你們了，我們知道你們在做什麼。」

俄羅斯駐倫敦大使館回應希利的評論，指責英國政府「煽動軍國主義歇斯底里」，並補充說莫斯科無意破壞英國的安全。

希利發出這項警告之際，正值英國政府即將公布新預算的一週前，他力主增加國防開支。儘管首相施凱爾(Keir Starmer)已承諾，鑑於來自俄羅斯、中國和伊朗的威脅，將大幅增加軍事開支，但英國政府在考慮增稅和削減開支以彌補數十億英鎊的財政缺口時，仍面臨艱難的權衡。 (編輯:柳向華)