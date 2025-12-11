俄潛艦再現蹤英國水域 英國聯合北約盟友監控 (圖)

其他人也在看
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 193
中國又發射火箭「通過台灣中部上空」國防部：嚴密掌握、適切應處
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄出兵襲擊台灣，不斷在台灣周遭發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，並多次發射火箭經過我國上空。國防部今（10）天表示，中國於昨日晚間11點自四川執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度在大氣層外，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 國防部今天表示，中共9日晚間11點08分於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層之外，對台灣地區沒有危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 根據中國媒體報導，9日從西昌衛星發射中心發射的是1具長征3乙型運載火箭，該火箭上搭載通信技術試驗22號衛星，並順利送上預定的地球軌道。該枚衛星主要用於衛星通訊、廣播電視、資料傳輸用途；此次執行運載火箭搭載衛星發射也是中國長征系列火箭第615次發射。 日本首相高市早苗先前表態台灣有事就是日本有事，中國大動作反制，日前在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達照射」。9日又有多架中國、俄羅斯架軍機闖入南韓東部和南新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
美機密簡報曝台海兵推美軍戰敗 顧立雄：嚇阻達成印太和平是美國核心利益
《紐約時報》報導美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，美國在新型態戰爭上的準備遠不及中國，且多次台海兵推結果都是美軍戰敗，解放軍當前擁有足夠飛彈，可在美軍主力武器靠近台灣前就被摧毀一事，國防部長顧立雄今天（11日）面對媒體詢問時指出，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成印太區域和平，當然台灣更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的原因。。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 76
中國官媒社群公布「音檔」批日炒作雷達照射 小泉進次郎駁收到通報
日本政府7日指控中國從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，讓中日情勢急速升溫。中國央視旗下社群媒體「玉淵潭天」9日晚間釋出音檔，反控是日方有意滋擾中方訓練。不過日本防衛大臣小泉進次郎否認有受到中國的事先警告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
戰力缺口？馬防部官兵涉詐 國防部：規劃兵力補充｜#鏡新聞
馬祖防衛司令部的南竿指揮部與下轄單位，遭控以每月3000-5000元代價收買部隊士兵們的個人帳戶提供給詐騙集團洗錢，馬防部收到舉報後，第一時間對軍隊進行大清查，涉案官兵恐超過60人。國防部10日也召開記者會，強調一切由檢方偵辦中，嚴懲不貸，針對軍力是否出現缺口，國防部強調目前已經完成兵力補充規劃，並提供小額貸款的服務，期盼官兵專注本業。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
五角大廈簡報稱美軍恐無力保台 藍黨團：請問賴政府備案是什麼？
[Newtalk新聞] 《紐約時報》8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，中共解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將武器摧毀，若中國對台發動軍事行動，美國即使介入協防，戰敗的可能性仍然很高。國民黨立法院黨團今（11日）因此召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，質問賴政府，當美軍援助高度不確定時，政府的備案是什麼？ 國民黨團副書記長林沛祥指出，紐約時報日前發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」內容寫，美軍已無力保衛台灣，20年前，美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國飛彈庫相對較小、打擊能力有限，但現在解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器在抵達台灣之前，就可能遭中共摧毀。報告甚至指，根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」，都難在解放軍跟音速武器的攻擊下倖存。 林沛祥表示，當美軍高層坦言，每次兵推都輸，這意味著台灣的國安情勢已經嚴峻到不能再靠口號、大內宣來催眠人民的地步，賴清德政府卻依然用「台美關係堅若磐石」的政治語言來掩蓋真正的風險。新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 3
美媒曝美軍恐無力保台？行政院：持續強化防衛能力才是最必要的工作
《紐約時報》引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。對此，行政院發言人李慧芝今（11）日回應，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光
「護國神山」台積電（2330）今…民報 ・ 8 小時前 ・ 25
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 32
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 22
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前 ・ 1
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 40
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16