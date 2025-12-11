俄潛艦再現蹤英國水域 英國聯合北約盟友監控

（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）俄羅斯潛艦近日再度現蹤英國周邊水域，英國出動一架海軍「梅林」（Merlin）反潛直升機和一艘油料補給船伴航監控，並在俄艦抵達法國西北方水域後，將監控任務移交北大西洋公約組織（NATO）盟友。

根據英國海軍發布的資訊，俄羅斯「基洛級」（Kilo-class）柴電動力攻擊型潛艦「克拉斯諾達爾號」（Krasnodar）在一艘拖船伴隨下，本週在北海現蹤，隨後南下穿越多佛海峽（Dover Strait），進入英吉利海峽。英方的伴航監控任務持續3天。

廣告 廣告

值得一提的是，儘管天候惡劣，過程中，「克拉斯諾達爾號」保持在水面航行。專家分析，排除充電、補充空氣、系統失靈等因素，潛艦在水面航行有利加速前進（阻力較小），而拖船則可協助潛艦在較曲折狹窄的水道行進。

不過，英方此次再度運用輔助艦隊（RFA）的油料補給船伴航監控俄羅斯潛艦，也反映英國海軍水面艦艇調度吃緊的情形。

據英國國防部估計，過去2年，俄羅斯對英國周邊水域的侵擾增加30%。英國第一海軍大臣（First Sea Lord，英國海軍最高階軍職）詹金斯上將（Gwyn Jenkins）近日示警，英國自第二次世界大戰結束以來、在大西洋水域享有的軍力優勢，如今已面臨險峻挑戰。

詹金斯示警，英國沒有自滿的空間；英國的潛在對手正投入數以十億計資金，戮力提升軍力。英國必須加倍努力，否則將失去在大西洋僅剩不多的優勢。（編輯：楊昭彥）1141212