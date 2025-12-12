俄潛艦現蹤英吉利海峽 英軍全程監控

記者賴韋廷／綜合報導

英國皇家海軍11日證實，俄羅斯海軍1艘柴電攻擊潛艦與拖船，本週稍早進入英吉利海峽巡航，意圖試探防務，因此英軍出動機艦，與北約盟邦合作全程監控。

「英國廣播公司」（BBC）報導，由「基洛級」柴電潛艦「克拉斯諾達爾號」（B-265）及拖船「阿爾泰號」組成的俄軍艦隊，本週現蹤北海，並在穿越英法之間的多佛海峽後，以全程浮航方式通過英吉利海峽。對此，英軍派出第814海軍航空中隊的1架「梅林」直升機，以及輔助艦隊（RFA）油料補給艦「湧潮號」（A138）全程伴航監控，直到俄軍艦隊抵達法國西北方水域，才由北約盟邦兵力接手監控。

英國海軍表示，過去2年俄軍艦艇入侵英國海域次數大增30%，意圖試探英國周邊海域防務。英國國防部已於8日公布「大西洋堡壘」計畫，將擴大部署先進情監偵系統，透過「有人／無人組合」（MUM-T）協作，加強監控北大西洋等水域活動，確保關鍵基礎設施安全。

報導說，英軍在此次行動期間也預置海空兵力，可隨時執行必要防衛任務；英海軍參謀長詹金斯上將坦言，潛在對手正大量投入資金強化軍力，使英國長期在大西洋海域的軍力優勢面臨嚴峻挑戰。

俄潛艦「克拉斯諾達爾號」（左）以浮航方式穿越英吉利海峽，英軍「湧潮號」（右）全程伴航監控。（取自英國皇家海軍網站）