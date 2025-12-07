俄潛艦頻現蹤波海 瑞典示警潛在威脅
記者潘紀加／綜合報導
英國《衛報》（The Guardian）6日報導，俄羅斯海軍潛艦近期在波羅的海出沒次數持續增加，凸顯俄國威脅持續升溫；瑞典海軍則宣示將持續強化防衛能量，與北約盟邦共同維護波海地區安全。
報導引述瑞典海軍作戰部長佩特科維奇上校說法，指出俄國正「持續加強」在波羅的海的軍力布局，其潛艦不僅頻繁在該處海域出沒，近期次數也持續增加，加上俄國正在加里寧格勒飛地，以每年1艘速度增建柴電潛艦，且可能運用「影子艦隊」油輪發射無人機，威脅周邊國家；因此瑞典軍方研判即便烏俄停火，俄軍在波海軍力也將構成潛在威脅，故決心與盟邦加強合作，監控潛在動態。
報導說，波海地區近年來面臨的威脅日益複雜且嚴峻，不僅俄軍艦隊、「影子艦隊」頻繁出沒，還包含無人機攻擊、水下基礎設施破壞事件等；俄國間諜船「琥珀號」（Yantar）也曾於今年11月在蘇格蘭北部水域，以雷射照射英國皇家海軍P-8海上巡邏機，凸顯其挑釁行徑益發危險。
對此，佩特科維奇強調，自北約今年1月發起「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動後，當地海底電纜即未再傳出受損事故，凸顯行動頗具成效；北約近期也在波海舉行「劇本梅林25」（Playbook Merlin 25）等反潛聯演，積極提升跨國作業互通性與聯戰能力，強化集體防衛決心。
