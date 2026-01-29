俄烏交換士兵遺體 烏克蘭收到千具軍人遺骸

（中央社基輔29日綜合外電報導）基輔當局今天表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵。

法新社報導，交換戰俘與陣亡士兵遺體，是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔與莫斯科間少數仍維持的合作事項之一。

烏克蘭機構「戰俘處遇協調總部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）在社群媒體的聲明中表示：「今天進行了遺體還返行動，俄方宣稱屬於烏克蘭防衛軍的1000具遺體，已被送返烏克蘭。」

克里姆林宮幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）在Telegram發文證實此一交換行動，稱俄方也收回38具俄羅斯陣亡士兵遺體。

梅丁思基表示，這項交換得以進行，是因去年烏克蘭與俄羅斯代表團在伊斯坦堡達成協議的成果。

自俄羅斯發動全面入侵以來，雙方都有數以萬計士兵陣亡，但兩國都沒有定期公布己方傷亡數據。（編譯：陳政一）1150129