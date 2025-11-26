俄烏停戰協議縮為19點 川普：烏克蘭對新版滿意

就在川普與第一夫人梅蘭妮亞，25日在白宮依照傳統赦免火雞的同時，烏克蘭札波羅熱正因為俄軍的無人機攻擊，陷入一片火海，至少12人受傷。即使川普端出了和平協議，「和平」這字眼對烏克蘭來說仍遙不可及。

川普版的28點停戰計劃，上週末在歐洲國家參與之下精簡為19點，但目前針對烏東頓巴斯地區的控制權，雙方分歧沒有解決。

俄方先前已說過贊成川普版的架構，烏克蘭要放棄頓巴斯，但新版修改成領土問題的解決必須基於現有戰線。對於這個版本，俄羅斯總統蒲亭遲遲沒有對外發聲，因此俄烏雙方仍扣緊底線，沒有鬆手。

倒是川普原本提的感恩節期限，現在變成了沒有期限。

美國總統川普說道，「我沒有設定最後期限，你知道對我來說最後期限是什麼嗎？就是戰爭結束的那一刻。」

結束赦免火雞後，川普在飛往佛州過感恩節假期的空軍1號飛機上，也進一步向記者表示，開始的28點和平方案「只是一張地圖」，不是一個計劃。但他也重申，烏東的戰況對烏克蘭相當不利。

川普表示，「你看看目前的狀況，俄烏戰局是往一個方向推進，最終那些土地可能在接下來幾個月就會被俄羅斯奪走，所以你是想繼續打然後再損失5、6萬人嗎？還是你想現在就做點什麼？」

有別於開始提出28點協議時川普的急切態度，25日他表示談判已有進展，但結果還要等一陣子，屆時他才會跟蒲亭與澤倫斯基會面。

現階段他已先派出陸軍部長德里斯柯，本週稍晚到基輔與澤倫斯基會面；另一方面，特使魏科夫和川普的女婿庫許納，則將在下週走訪俄國與蒲亭見面。

同時由英法等30多國組成的「志願者聯盟」，25日與澤倫斯基召開視訊會議，會中除了確認將俄國凍結資產提供給烏克蘭的討論已有實質進展，澤倫斯基也大力呼籲歐洲，盡速簽署「志願者聯盟烏克蘭保證軍」的合作備忘錄。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，「我們堅定相信，任何有關於烏克蘭的安全決策，必須有烏克蘭參與，這是我們在日內瓦的立場，同樣地，有關歐洲的安全決策必須有歐洲參與。」

基輔民眾拉奇基夫斯卡說：「我只支持我們回到1991年邊界的決定。」

根據烏克蘭《憲法》，凡涉及國家領土的邊界變更，都必須透過公投決定，總統、內閣或國會都無權處置。

目前的分歧除了烏克蘭領土、裁軍，還有加入北約事宜。雖然俄方至今仍未明確表態，但外長拉夫羅夫已經暗示，不會接受川普版28點以外的方案。

