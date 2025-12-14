俄烏停戰博弈 澤倫斯基棄北約換「和平籌碼」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前鬆口表示，烏方已放棄加入北約（NATO）的既定目標，改以換取美國及歐洲盟國提供「具法律約束力的安全保證」，作為結束與俄羅斯戰爭的折衷方案。
根據《路透社》報導，澤倫斯基在即將於德國柏林與美國特使及歐洲盟友會談前指出，烏克蘭原本將加入北約視為最可靠的安全保障，但因為部分歐洲夥伴、美方並未表態支持此路線，因此改以雙邊或多邊安全具法律約束力的保證作為替代方案，包括比照北約第五條的美國承諾，以及來自歐洲、加拿大與日本等國的保障。他強調，這已是烏方作出的「重大妥協」。
俄羅斯總統普丁多次要求烏克蘭正式放棄北約志向，並撤離仍控制的頓巴斯部分地區，同時主張烏克蘭應維持中立、不得駐紮北約部隊。美國方面則持續推動和平方案，美國總統川普的特使史蒂夫・威特科夫與其女婿庫許納，已前往德國參與相關磋商，外界解讀為和平進程可能出現突破。
有俄方消息人士指出，普丁希望主要西方強權以「書面形式」承諾，不再向東擴大由美國主導的北約聯盟，實際上就是正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦及其他前蘇聯共和國加入北約的可能。
澤倫斯基此前曾呼籲達成一項「有尊嚴的和平」，並要求獲得確保俄羅斯不再對烏克蘭發動攻擊的保障。他正準備在柏林與美國特使及歐洲盟友會面，試圖結束這場自第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突。
澤倫斯基同時也指控俄羅斯方刻意拖延戰事，持續轟炸烏克蘭城市與能源設施，他表示「俄羅斯正在拖延戰爭，並試圖對我們的人民造成最大程度的傷害」，目前各方正研議一項20點和平計畫，最終目標是沿現有前線實現停火。歐洲盟友則形容此刻為「關鍵時刻」，未來發展恐深刻影響烏克蘭與歐洲安全格局。
更多東森新聞報導
拍日落送命！17歲少女摔落30公尺高懸崖亡
恐怖！販毒集團燒死19歲男 還直播凌虐過程
離譜媽帶3月兒出門！喝到斷片連車帶兒都弄丟
其他人也在看
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 417
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 281
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 433
仗著民調回升？賴清德突批藍白立委 吳子嘉：簡直不像話
近來民調有回升跡象的總統賴清德，12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 387
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 235
藍白黨團聯手「毀憲亂政」推多項爭議法案...汪浩喊話府院黨「準備好重選國會」：當立院無法自我節制「解散國會」就是民主機制下的必要重開機
汪浩喊話，「府院黨現在就該動起來，凝聚民意，為解散國會、重選立法院，做好政治與社會的準備」！放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 248
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 273
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 120
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 2 小時前 ・ 44
財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！
賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待；資深媒體人周玉蔻今（14）天一早撰文寫下，國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！台灣新的政治局勢即將出現！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 156
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 30
停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字
立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 82
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
府院傳不副署、不執行《財劃法》 黃國昌喊話2人：三思而行
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席黃國昌、三重蘆洲區辦公室主任周曉芸，今（14）日下午出席新北市蘆洲區重陽公園的「聖誕FUN城堡，迷路跳跳嘉年華」活動；就藍白硬通過的《財劃法》修正案，府院傳拍板不副署、不執行，黃國昌受訪喊話，希望總統賴清德、行政院長卓榮泰三思而行。民視 ・ 7 小時前 ・ 19
助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，媒體人謝曜州表示，陳玉珍在特殊選區，因此只要自覺有理就一...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 13
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 37
藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法，對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統賴清德將於明（15）日上午邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲進行「國政茶敘」，不過韓國瑜已婉拒出席。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日聲稱，行政院既然針對《財劃法》所提的覆議後已經失敗，而且所有憲政手段皆已窮盡，就應遵守憲法，若只是虛情假意地想要找人「喝茶摸頭」，是沒辦法解決問題的。民視 ・ 5 小時前 ・ 12
年金牽涉世代正義！賴清德籲朝野再三思考
[NOWnews今日新聞]立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，總統賴清德今（13）日受訪時表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，而前總總統蔡英文任內完成前總統馬英九想完成，卻沒辦法完成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
等嘸韓國瑜轉念！ 總統「國政茶敘」15日照開
總統賴清德邀請行政院、立法院及考試院國政茶敘，但立法院長韓國瑜確定不出席，不過兩人今(14日)下午意外現身同場活動，只是韓國瑜致詞後就離開會場，並未與總統碰到面。TVBS新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 2