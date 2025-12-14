俄烏停戰博弈 澤倫斯基棄北約換「和平籌碼」

烏克蘭總統澤倫斯基（右二）到達德國。（圖／澤倫斯基X）





烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前鬆口表示，烏方已放棄加入北約（NATO）的既定目標，改以換取美國及歐洲盟國提供「具法律約束力的安全保證」，作為結束與俄羅斯戰爭的折衷方案。

根據《路透社》報導，澤倫斯基在即將於德國柏林與美國特使及歐洲盟友會談前指出，烏克蘭原本將加入北約視為最可靠的安全保障，但因為部分歐洲夥伴、美方並未表態支持此路線，因此改以雙邊或多邊安全具法律約束力的保證作為替代方案，包括比照北約第五條的美國承諾，以及來自歐洲、加拿大與日本等國的保障。他強調，這已是烏方作出的「重大妥協」。

廣告 廣告

俄羅斯總統普丁多次要求烏克蘭正式放棄北約志向，並撤離仍控制的頓巴斯部分地區，同時主張烏克蘭應維持中立、不得駐紮北約部隊。美國方面則持續推動和平方案，美國總統川普的特使史蒂夫・威特科夫與其女婿庫許納，已前往德國參與相關磋商，外界解讀為和平進程可能出現突破。

有俄方消息人士指出，普丁希望主要西方強權以「書面形式」承諾，不再向東擴大由美國主導的北約聯盟，實際上就是正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦及其他前蘇聯共和國加入北約的可能。

澤倫斯基此前曾呼籲達成一項「有尊嚴的和平」，並要求獲得確保俄羅斯不再對烏克蘭發動攻擊的保障。他正準備在柏林與美國特使及歐洲盟友會面，試圖結束這場自第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突。

澤倫斯基同時也指控俄羅斯方刻意拖延戰事，持續轟炸烏克蘭城市與能源設施，他表示「俄羅斯正在拖延戰爭，並試圖對我們的人民造成最大程度的傷害」，目前各方正研議一項20點和平計畫，最終目標是沿現有前線實現停火。歐洲盟友則形容此刻為「關鍵時刻」，未來發展恐深刻影響烏克蘭與歐洲安全格局。

更多東森新聞報導

拍日落送命！17歲少女摔落30公尺高懸崖亡

恐怖！販毒集團燒死19歲男 還直播凌虐過程

離譜媽帶3月兒出門！喝到斷片連車帶兒都弄丟

