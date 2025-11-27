俄烏停戰可能大增 航運股新評價

財經中心／廖珪如報導

市場研究指出，倘若俄烏戰爭停火並啟動重建，所帶動的鐵礦砂進口需求，預估將占全球散裝海運貿易的 0.3% 至 1.9%，對散裝航運需求形成正面推力，受惠船型以海岬型與輕便型為主。分析顯示，烏克蘭可容納大型船舶的港口數量有限，若重建規模擴大，小型船舶運送鋼材的機率更高，而鋼材需求回升也將推動鐵礦砂需求同步上升，使重建帶來的運量對整體散裝市場形成實質支撐。

投資建議方面，研究單位指出，裕民（2606）目標價已達成，維持新興（2605）與慧洋-KY（2637）投資建議為 Buy，中航（2612）則維持 Trading Buy。

依據烏克蘭政府、世界銀行、歐盟及聯合國共同發布的最新評估，烏克蘭未來十年重建所需成本高達 5,240 億美元。若以固定資產投入佔比 5% 至 40%、重建期約 3 至 10 年估算，其所需鐵礦砂量佔全球散裝海運需求比重約 0.3% 至 1.9%，將使海岬型船運量具結構性支撐。

俄烏戰爭或結束 縮短航程

研究亦指出，俄烏戰事期間全球對俄羅斯制裁，導致煤炭貿易路線因供應鏈重組而拉長，使市場吸收運力的速度優於預期。一旦停戰後制裁解除、俄羅斯恢復正常出口路線，航程可能因此縮短，不利運力去化，影響較大的船型為巴拿馬型。

相較之下，2026 年海岬型船舶的運力增速仍維持低檔，輕便型船舶的新船供給也有望放緩，市場相對緊俏；巴拿馬型則因供給增速較高，展望不若前兩者樂觀。整體而言，若俄烏停戰，散裝市場的主力受惠船型將集中於海岬型與輕便型。投資建議方面，研究單位指出，裕民（2606）目標價已達成，維持新興（2605）與慧洋-KY（2637）投資建議為 Buy，中航（2612）則維持 Trading Buy。

