俄烏停戰期待落空推升油價 下週汽柴油估最多漲2角

（中央社記者曾智怡台北5日電）石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第1季不增產，加上市場對俄烏結束戰爭期待落空，國際油價應聲上漲。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估8日凌晨零時起，汽柴油每公升價格不調整或調漲新台幣0.2元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1或27.3元、95無鉛汽油每公升28.6或28.8元、98無鉛汽油每公升30.6或30.8元、超級柴油每公升25.5或25.7元。

廣告 廣告

中油累算至12月4日的調價指標7D3B週均價為63.89美元，較上週63.47美元上漲0.42美元。本週新台幣兌美元匯率為31.387元，較上週31.397元升值0.01元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.1元，柴油調漲0.1元。中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.2元，柴油不調整或調漲0.2元。

中油將於7日中午12時公布實際調整金額。（編輯：林家嫻）1141205