俄烏停戰進入協商 中航、慧洋-KY上漲逾5%

▲根據外電美國總統川普指出，美國與烏克蘭在佛州會談後，結束俄烏戰爭的「機會很大」，散裝船租金價格立即上揚。（示意圖／慧洋提供）

[NOWnews今日新聞] 根據外電美國總統川普指出，美國與烏克蘭在佛州會談後，結束俄烏戰爭的「機會很大」，散裝船租金價格立即上揚，帶動台北股市散裝船個股走強，中航、慧洋-KY午盤上漲逾5%。

外電報導內容指出，美國與烏克蘭這次在佛州會談後，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）最快2日將前往莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）協商；華府方面也提出結束近4年俄烏戰爭的計畫並尋求雙方同意。

廣告 廣告

重建商機再度點燃，帶動散裝船的現貨市場也開始出現買盤，租金價格立即上揚，海岬型的散裝船價格已經來到3.7萬美元，近一周漲幅達到22%；巴拿馬型近一周的價格為1.75萬美元，近一周漲幅較小為1.22%，中國地區的日租金報價則已經衝上1.86萬美元。

後市上，業者指出，等到階段性重建陸續完成後，預期將帶動烏克蘭等地大規模基礎建設需求開出，屆時可能會再推升對鋼材等原物料需求的增加，但在俄羅斯、烏克蘭恢復原物料出口後，原先因為改變採購增加的載運距離可能會縮短，將減少對市場部分運能需求，但整體來看俄烏停戰對散裝航運影響還是正面居多。

消息激勵散裝船個股走強，中航、慧洋-KY上漲逾5%，新興上漲逾3%，四維航、裕民、台航上漲逾1%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台美關稅談判進入最後階段！龔明鑫：有信心稅率調降、不疊加

美股上週五全數走高、英特爾飆漲10% 台股開盤上漲47點

台積電導入藍氨、創國內半導體業首例 今年第四季導入晶圓14A廠