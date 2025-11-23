俄烏停戰 塑化進入景氣轉折階段、營運逐步轉佳
〔記者張慧雯／台北報導〕上週五台股重挫，塑化股也一片倒，不過，由於俄烏停戰有望，法人認為，塑化進入景氣轉折階段，營運趨勢可望逐步轉佳，看好台塑(1301)目標價50元、台化(1326)目標價36元、台塑化(6505)目標價55元，全數維持「買進」評等。
元大投顧最新報告指出，雖塑化產品市況持續低迷，但第三季柴油市況熱絡、煉油利差轉佳，未來若俄烏停戰、反內捲政策確立，將使中國廠商價格競爭壓力減輕，估今年第四季、明年首季營收季增4%、季減4%，推薦有望受惠俄烏停戰及反內捲政策的台塑及台化，以及乙烯供需結構改善的台塑化。
元大投顧分析，川普持續施壓俄羅斯，推進烏俄和談停戰，加上烏克蘭國力難以久持，預期兩國走向和談仍是大勢所趨，歐美也將解除對俄羅斯制裁，俄羅斯無須再以折扣價格銷給中國煉化廠商，中國煉化廠商成本較低的優勢將流失，台塑四寶面臨來自中國廠商價格競爭壓力減輕。
此外，中國可望推出反內捲政策，淘汰落後產能，乙烷料源供應不順，中國乙烷裂解廠投資計畫恐暫緩，雅下大壩提振需求，化解乙烯供需寬鬆格局，有利於維繫獲利表現。元大投顧認為，長期來看目前是處在石化景氣轉折階段，營運趨勢可望逐步正向，持續看好台塑化、台塑及台化。
