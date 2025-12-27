俄烏停火有望？澤倫斯基28日會晤川普 領土問題恐仍是最難喬定關卡

記者蒲世芸／綜合報導

據路透社26日報導，烏克蘭總統澤倫斯基預計於28日，在佛羅里達州與美國總統川普會面，重點討論結束俄烏戰爭談判中最棘手的「領土問題」，以及即將完成的美烏安全保證協議與一項20點和平方案。

澤倫斯基將赴美與川普討論領土和安全保障等問題。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

美烏安全保證協議完成了嗎？

澤倫斯基宣布會面消息時直言，「很多事情都可能在新年前拍板」，顯示華府正積極推動終結俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭，這場衝突被視為二戰以來歐洲最致命的戰事。

同時，澤倫斯基並透露，美烏安全保證協議「幾乎已經準備完成」，20點和平方案草案也已完成約九成。根據澤倫斯基向美國網路媒體Axios透露的內容，美方提出一份為期15年、可延長的安全保證方案，但基輔方面希望期限更長。由於過去曾因盟友安全承諾失敗而付出代價，烏克蘭正尋求「強而有力、具法律約束力」的安全協議，以防止俄羅斯再度侵略。

澤倫斯基說，這次會晤的目標在於「微調」相關草案內容，也將討論與烏克蘭經濟相關的潛在協議，但是否會在訪美期間簽署任何文件，他仍不願鬆口，僅表示烏方「對此持開放態度」。

川普則表示，他相信這場會談「會進展順利」，並透露自己「很快就會」與俄羅斯總統普丁通話。

領土仍是最大障礙

在談判議程中，領土問題依舊是最大關卡。澤倫斯基坦言，「至於敏感議題，我們將討論頓巴斯，以及札波羅熱核電廠，還有其他相關問題。」

美國總統川普曾表明，在談判幾乎要完成時才會與澤倫斯基會面。（圖／翻攝自白宮官網）

目前俄方要求烏克蘭撤出頓內茨克州東部、即使俄軍歷經近四年戰爭仍未完全占領的地區，企圖全面掌控頓巴斯地區（包含頓內茨克與盧甘斯克）。相對地，基輔主張應在現有戰線停火。

為尋求折衷方案，美國曾提議，若烏克蘭放棄部分頓內茨克地區，可設立「自由經濟區」，但具體運作方式尚未說明。

歐洲領袖也有望線上加入會談

澤倫斯基也表示，若無法說服美方支持烏克蘭在領土問題上的「強硬立場」，他願意將20點和平方案交付公投，但前提是俄羅斯同意實施為期60天的停火，讓烏克蘭有時間準備並舉行投票。

澤倫斯基也透露，部分歐洲領袖可能會以線上方式加入會談。他已在26日與多位歐洲領袖討論會面準備與談判進展，包括北約秘書長呂特（Mark Rutte），以及被視為與川普關係密切的芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。

