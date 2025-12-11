俄烏停火談判 德總理重申解決方案不能犧牲歐洲安全

（中央社記者林尚縈柏林11日專電）德國總理梅爾茨今天在柏林與北約秘書長呂特會面，會後召開記者會表示，美歐正就俄烏停火協議密集磋商，歐方昨天在與美國總統川普的通話中強調，任何解決方案都必須維護歐洲安全利益，不能以犧牲歐盟或北約團結為代價。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天在總理府召開記者會對外說明，雙方會面主要討論正密集推進的俄烏停火談判，及北約未來發展。

德英法三國領袖昨天與美國總統川普（Donald Trump）就俄烏停火進程通話，梅爾茨說，在美國倡議下，過去幾週在推進俄烏停火出現了2022年以來前所未見的動能，但目前的工作也極為困難，因為普丁（Vladimir Putin）持續對烏克蘭平民施以殘酷攻擊，同時意圖拖延停火談判。

在這樣的背景下，梅爾茨說明，歐方正以3個目標推動和平進程：第一，為烏克蘭建立具實質安全保障的停火，不重蹈「明斯克協議」（Minsk agreements）缺乏約束力之覆轍；第二，需確保停火安排具持久與可執行性；第三，任何談判結果必須維護歐洲安全利益，不得削弱歐盟或北約的團結。

「明斯克協議」前後於2014與2015年簽署，旨在透過停火與政治安排終結烏東頓巴斯衝突，但因缺乏有效執行與安全保障機制而多次破裂，最終未能阻止俄烏衝突擴大。

梅爾茨並在昨天與川普的通話中強調「和平不能越過歐洲頭上談定」，美俄不能繞過歐洲決定俄烏和平進程，特別是涉及領土的問題，必須由烏克蘭自行決定，歐洲不會逼迫烏克蘭讓步。

在援烏資金方面，梅爾茨表示，德國2026年預算已編列約150億歐元支援烏克蘭。歐盟正推動以凍結在歐洲的俄羅斯資產作為擔保，讓歐盟可透過自身預算提供貸款協助烏克蘭財政運作，德國不會額外出資，但需相關擔保承擔責任。相關法律審查正在進行，期望於下週歐洲理事會敲定。

面對歐洲安全局勢變化，梅爾茨表示，美國最新國家安全戰略雖對盟友提出更多期待，但同時重申對北約的承諾。他說，德國與歐洲提升軍費、強化北約，是基於自身安全利益，而非外界施壓。

呂特在記者會上則感謝德國在北約扮演關鍵角色，包括德國陸軍在立陶宛擔任北約地面部隊主力、空軍執行波羅的海空域警戒監控任務，海軍則負責保護波羅的海重要通訊與關鍵基礎設施。

呂特也指出，德國在烏克蘭軍援與提升國防支出有領頭作用，承諾在2029年前將核心國防開支提高至GDP的3.5%，遠早於北約設定的2035年目標，展現共同防衛歐洲安全的決心。

梅爾茨表示，依目前規劃，本週末歐方將與美國持續磋商停火文件，下週在柏林舉行的俄烏停火相關會議，美方是否出席將取決於文件協調進度。（編輯：陳慧萍）1141211