俄烏停火點燃重建需求 不锈鋼12月盤價呈平高盤

隨著俄烏戰爭停火露出和平曙光,點燃戰後重建需求帶來龐大的鋼鐵需求商機,加上台幣貶值增加鋼廠生產成本,但有利於出口產業接單,受此激勵,不銹鋼大廠燁聯、唐榮、華新及燁興陸續開出的12月份盤價呈現平高盤,其中300系列的不銹鋼板捲和盤元產品,每公噸大多漲1,000元,其他產品都維持平盤。

對於這次盤價,不銹鋼板龍頭廠燁聯表示,隨著俄烏停戰露出曙光，未來的重建商機,可望提振市場信心。歐洲客戶為因應明年歐盟配額政策，已陸續規劃提前備貨，訂單詢問度轉強。同時，印度也延長BIS認證產品交貨可至2026年3月，亦增加了國內廠商出口動能。

加上,近期原物料價格雖然小幅下跌，但在台幣匯率貶值的因素下，鋼廠整體生產成本不降反升。燁聯參酌國際市場各地區的成交行情，發現國內價格已明顯超跌,為反映各項成本變化，燁聯決定12月份各項產品售價適調整,其中304每公噸調漲1,000元，316L及430維持平盤。

圖說：台幣貶值推升鋼廠成本,加俄烏停火點燃重建需求商機,不銹鋼廠12月份盤價呈平高盤（圖片來源/燁聯提供） 唐榮也表示,該公司12月各項產品售價適度調整,其中304產品每公噸調漲1,000元，316L附價維持盤。

不銹鋼盤元大廠華新說,主要原料廢不銹鋼行情雖維持平盤，但受新台幣急貶影響，鋼廠部分原料採購成本面臨上行壓力；市場方面，烏俄戰爭已啟動和平協議程序，戰後重建需求可望帶動鋼鐵需求，加上新台幣走貶亦有利出口產業。該公司綜合成本與市場情勢，並協助客戶迅速掌握接單契機，決定12月盤元產品牌價作適度調整,其中300系產品,每公噸調漲新台幣1,000元,316附價平盤；200系產品每公噸調漲新台幣500元,且400系產品毎公噸調漲新台幣500元。

另一家大廠燁興則表示,受新台幣匯率急貶影響，墊高碳鋼及不銹鋼鋼胚成本，考量市場各區需求節奏，12月份不銹鋼盤元300系產品,每公噸調漲1,000元，但200系/400系產品平盤，另碳鋼盤元也平盤。

