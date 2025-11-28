俄烏協商有進展國際油價跌 下週汽柴油估最多降1角

（中央社記者曾筠庭台北28日電）因美國商用原油庫存增加，加上美國敦促俄烏協商取得進展，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估12月1日凌晨零時起，汽、柴油每公升均不調整或調降新台幣0.1元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.5元、超級柴油每公升25.5元或25.4元。

中油累算至11月27日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為63.28美元，較上週63.92美元下跌0.64美元。本週新台幣兌美元匯率為31.394元，較上週31.275元貶值0.119元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。

中油啟動平穩措施後，預估下週汽、柴油均不調整或調降0.1元。台灣中油將於30日中午12時公布實際調整金額。（編輯：楊凱翔）1141128