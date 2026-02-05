俄烏同意交換戰俘 和平談判仍未談成

烏克蘭總統澤倫斯基表示，在阿布達比舉行的美烏俄會談並不順利，他希望「盡快取得成果」。

美國居中斡旋促成新一輪、在阿布達比舉行0的俄烏會談，會後烏克蘭和俄羅斯罕見地交換了戰俘和平民。不過，和平談判目前沒有取得任何突破。烏克蘭總統澤倫斯基說，會談並不順利，他希望「盡快取得成果」。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，俄烏四個月來首度交換戰俘和平民。共有 157 名烏克蘭人（其中 7 人是平民）和 157 名俄羅斯士兵返回家園。

BBC報導，俄烏和美國代表團在阿拉伯聯合大公國首都參加會談，主要癥結在烏克蘭面臨的領土讓步壓力，以及如果達成協議以結束這場四年戰爭，俄羅斯將如何保障烏克蘭的安全，以防止烏克蘭遭受進一步襲擊。目前談判還沒取得任何突破。烏克蘭總統澤倫斯基說，希望會談「盡快取得成果」。

這次會談是美國總統川普為了結束戰爭所做努力的一部分。特使魏科夫和川普的女婿庫許納一直在領導談判。魏科夫聲稱，會談內容詳實而且富有成效，但也補充，還有大量工作要做。最棘手的是領土問題，俄羅斯要求烏克蘭割讓莫斯科目前還沒控制的頓巴斯東部工業區剩餘部分。另一個關鍵癥結，據信是基輔要求歐洲盟友和美國提供強而有力的安全保障。