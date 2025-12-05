俄烏和平川普對俄樂觀 普丁立場卻未見鬆動

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁在印度媒體4日播出的訪談表示，美方的俄烏和平方案部分內容無法接受，但美俄2日的會談仍具實益。普丁抨擊歐洲不想促成停戰，並表示俄國無意重返G7。

白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）2日於克里姆林宮就川普的和平方案進行5小時會談。川普3日表示，美方特使與普丁的會談「還算可以」，普丁給他們的印象是「願意達成協議」，但後續進程仍不明朗。

廣告 廣告

接下來烏克蘭談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）將於美東當地時間4日抵達邁阿密，再與魏科夫及庫許納會面。

華盛頓郵報指出，今日印度（India Today）於當地時間4日在普丁抵達印度訪問時播出對普丁的訪問，內容顯示儘管華府方面對俄烏和平進程仍抱持審慎樂觀，但俄方立場並未鬆動。

普丁在訪問裡表示，俄羅斯希望結束這場「西方透過烏克蘭對俄國發動的戰爭」，等於把俄烏衝突定調為西方對俄之戰，而非俄國入侵烏克蘭。整個俄烏戰爭期間，普丁始終將責任歸咎於烏克蘭與西方，近期則是更加強抨擊歐洲，但對川普語出友好。

川普政府一份28點和平方案11月底曝光，因內容被批評為過度偏向俄國而引起基輔與歐洲譁然。經歐洲折衝及烏克蘭與美方會商後，28點原始方案被縮減為19點，刪除不利烏方內容，並留待美烏元首層級後續定奪。

然普丁在訪談中卻表示，美俄2日討論的提案含28點，並被分成4份文件，架構是基於他與川普8月在阿拉斯加會晤時達成的協議。這不禁讓外界質疑，普丁及美俄官員會商時，究竟是不是討論後來烏克蘭與美國協商後修改的版本。

普丁在訪談裡表示，儘管俄國無法接受美國和平方案中的部分內容，但談判畢竟是複雜工作，並說能與魏科夫、庫許納就方案逐點討論頗具實益。

普丁說：「這次會面很實用，也很有必要。我們逐條檢視和平方案，因此會議才會那麼久。有些我們表示可以討論，但有些我們無法同意。」

普丁並以「我們沒有提出任何特別要求。我們依據的是一項普遍原則：一個國家的安全不能以犧牲另一個國家的安全為代價」暗示俄國仍堅持烏克蘭不得加入北約的立場。

儘管俄烏和平進程將直接影響歐洲，但在美俄2日會談前，普丁持續邊緣化歐洲的角色，聲稱是歐洲國家「自外於此」，歐洲只想讓俄羅斯遭受戰略性失敗「且顯然仍沉溺在這種幻想內」。

他形容歐洲國家持續提出「讓俄國完全無法接受」的建議，阻礙和平進程，儼然「站在戰爭一方」。

普丁並向印度媒體表示，俄國無意返回七大工業國集團（G7）。俄羅斯原本是八大工業國集團（G8）一員，但2014年兼併克里米亞後被剔除。G7目前成員為美、英、法、德、義、加拿大與日本。

普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）3日表示，俄羅斯堅持日後和平協議內關於領土等各項議題，須經國際承認，還說美國已準備好促成一項「符合俄羅斯利益」的和平協議。（編譯：陳亦偉）1141205