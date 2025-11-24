俄烏和平方案談判順利？美媒爆內幕：盧比歐不滿烏克蘭洩密

烏克蘭談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak，左）和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio，右)週日在日內瓦針對美方提出的最新和平方案進行討論。路透社



美國與烏克蘭、歐洲盟友週日（11/23）在日內瓦針對俄烏和平方案進行協商。雖然美烏發表聯合聲明表示，同意「更新、完善」方案內容，美國國務卿盧比歐也說達成具體進展。不過有內幕消息指出，盧比歐等美方代表私下對烏克蘭非常不滿，指控烏方故意透露和平方案內容，企圖施壓美國改變立場。

在週日的會談結束後，美烏雙方發表共同聲明表示，已起草一份「更完善的和平框架」。但聲明並未提供具體內容。

白宮另外發布聲明表示，烏克蘭代表團向美方表示，方案「反映出他們的國家利益」「解決他們的核心戰略要求」。基輔方面則未公布單方面聲明。

美國網媒Axios引述知情人士指出，雖然美烏透過發布聯合聲明看似在和平方案上達成共識，但實際上卻隱藏著不悅情緒。知情人士透露，美方代表在會議上指責烏克蘭刻意向美國媒體透露和平方案中的不利內容。

一名消息人士表示，烏克蘭代表最後同意發出一份正面聲明，藉此消除雙方隔閡。

盧比歐在會議結束後向媒體表示，此次會談達成實質進展。烏克蘭談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）則說，最後方案將由美國總統和烏克蘭總統澤倫斯基敲定。

美媒近日披露，川普政府提出的「28點和平方案」要求烏克蘭割讓領土、限制武力並徹底放棄加入北約。對許多奮戰4年的烏克蘭人來說，這形同是一份投降聲明，歐洲各國也無法接受。

媒體還報導指出，該份和平方案是川普特使魏科夫、川普女婿庫許納（ Jared Kushner）和俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）上月在一場會議上私下制定，會談上並無烏克蘭代表。

民主黨痛批該項方案根本是滿足俄羅斯的「願望清單」。美國的歐洲盟友也說並未參與這份方案的制定，並在週日的會議上提出另一份方案，其中包括反對領土割讓，並提出應提供烏克蘭一種類似北約的安全保障。

