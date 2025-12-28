俄烏和平是否可能 澤倫斯基：取決於烏克蘭夥伴

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(28日)表示，基輔正竭盡所能，致力於結束與俄羅斯的戰爭，但最終能否促成和平，仍取決於烏克蘭的夥伴。

他在前往佛羅里達與美國總統川普(Donald Trump)會談前，於Telegram發文表示：「這是今年外交行動最為密集的幾天之一，許多事情都有可能在新年前獲得解決，我們正為此付出一切努力，但是否會有具體決定，取決於夥伴。」

他並補充指出，烏克蘭的夥伴應升高對莫斯科的施壓，「讓俄羅斯人感受到其自身侵略行為所帶來的後果」。

澤倫斯基將在與川普的會談中，尋求取得美方對新版本和平草案的背書。兩位領導人的會談將於當地時間28日下午1時(格林威治標準時間18時，台灣時間29日凌晨2時)在川普私人的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)舉行，預計將聚焦討論領土與安全保障等問題。